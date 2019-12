İntihar eden 'Altın Türk'ün projesi sürdürülecek

T24 -

'Altın Türk'ün' projesini sanat dünyası sürdürecek" (6 Mayıs 2010) başlıklı haberi şöyle:

'Altın Türk'ün' projesini sanat dünyası sürdürecek

İntihar kuşkusu uyandırmadı

'Türk çağdaş sanatı ile ilgilendi'

'Uzun soluklu bir proje başlattı'

'Projenin ana kahramanıydı'

Selma Bektaş'ın Referans gazetesinde yer alan "Türk çağdaş resim sanatını dünyaya tanıtan ve dünyaca ünlü Londra merkezli müzayede kuruluşu Sotheby's'in ikinci adamı Ali Can Ertuğ'un beklenmedik intiharı ile sarsılan sanat camiası, Ertuğ'un projesine sahip çıkacak.Türk sanat dünyası, uluslararası sanat çevrelerinde "Altın Türk" olarak da bilinen Ali Can Ertuğ'un intiharını Türk sanatı adına büyük bir kayıp olarak değerlendirdi. Sanat dünyası, Ertuğ'un önderliğinde başlayan ve bu yıl ikinci müzayedesiyle devam eden Çağdaş Türk Sanat Müzayede Projesi'nin devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.Sotheby's Türkiye Başkanı Oya Delahaye, "Onun önderliğinde başlayan Türk Çağdaş Sanat Müzayedeleri, elbette devam edecek. Bu hem onun anısına gerçekleşecek bir konu hem de zaten bir ekip işi olarak rayına oturmuş bir projedir. Bu anlamda Ali Can'ın ölümüyle bu proje yarım kalmış değildir" dedi. Ali Can Ertuğ'un çok genç yaşta kaybedildiğini belirten Delahaye, "Henüz çok gençti. Çok şey yapabilirdi. En çok istediği şey, Türk ve Ortadoğu sanatının gelişip büyümesiydi" diye konuştu.Casa Dell'Arte Galerisi'nin ortaklarından Mois Zilberman ise "İntihara eğilimli 200 kişiyi sayın deseniz Ali Can'ın adı, aklıma bile gelmez" dedi. Zilbermen, Ali Can Ertuğ ile en son öldüğü gün e-posta ile haberleştiklerini son müzayedede ise Londra'da aynı otelde kaldıklarını anlattı. Zilbermen, şunları söyledi:"Ali Can'ı neredeyse 20 yaşından bu yana tanırım. Her zaman barışık, hedefleri olan ve çok çalışkan biriydi. Son ana kadar da intiharına ilişkin bir kuşku uyandırmadı. İntihar ettiği gün bile müzayedenin yazılarını bana atacak kadar hayat doluydu."En son müzayede sırasında Londra'da birlikte olduklarını anlatan Zilberman, "Aynı otelde kalıyorduk. İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle annesi, ben ve Ali Can, sürekli birlikteydik. Hiçbir şeyi yoktu" dedi. Ali Can Ertuğ'un Türk sanatının yurtdışında tanıtılması için büyük mücadele verdiğini ifade eden Zilberman, bu bayrağı daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Henüz 37 yaşında iken intihar eden Ali Can Ertuğ, 8 Mayıs'ta 38 yaşına girecekti. Pazar günü sabaha karşı Manhattan'daki bir binanın 32. katından atlayarak intihar ettiği öğrenilen Ertuğ'un, facebook'taki statüsüne "Rest in peace" (Huzur içinde yat) mesajı bıraktığı belirtildi. Alman Lisesi'ndeyken sanat tarihi okumaya karar veren Ertuğ, New York'taki Vassar College'de eğitim aldı. Öğrenci iken müzayede işleriyle ilgilenmeye başladı. Stajyer olarak girdiği Christie's Müzeyede Evi'nden Sotheby's'e geçti. 1996'dan itibaren üç yıl burada çalıştıktan sonra tekrar Christie's'e geri döndü. 2008'de ise Sotheby's'e geri geldi. 19. yüzyıl Avrupa resmi ve Türk Çağdaş Sanatı ile yakından ilgilenen Ertuğ, iki yıl önce büyük çabalar sonucunda Türk Çağdaş Sanat Müzayedelerini başlattı."Ölümünden bir gün önce e-posta ile haberleştik. Türk sanat dünyası için çok büyük bir kayıp. Uluslarası camiada Türk sanatını çok iyi temsil eden bir isimdi. Türk Çağdaş Sanat Müzayedesi Projesi'ni başlatması bile başlı başına büyük bir çaba. Bu projenin ikinci müzayedesi, ilkine göre çok daha başarılı oldu. İlk müzayededen sonra basında "yerliler kendi kendilerine alışveriş yaptı" tarzında eleştiriler çoktu. Doğru değildi. Bu iş hep yerli ile başlar ve yabancı alıcalarla devam eder. Çok uzun soluklu bir proje idi. Umarım yarım kalmaz ve arkadaşları sevenleri devam ettirir.""Bu yaşta çok büyük bir projeyi hayata geçirdi. Onun iteklemesiyle Türk çağdaş sanat ortamı, yepyeni bir gündemle karşılaştı. Proje elbette bir ekip işiydi, ancak onun vizyonunun etkisi büyüktü. Bu nedenle Ali Can Ertuğ, projenin ana kahramanıydı. Başlattığı bu projenin devam edeceğini düşünüyorum, çünkü bu bir süreç ve bu süreç başladı."