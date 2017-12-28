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İntihar eden 13 yaşındaki kız toprağa verildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- SİNOP'ta tabanca ile kendini vurarak intihar eden 13 yaşındaki İldeniz A

28 Aralık 2017 18:28

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- SİNOP\'ta tabanca ile kendini vurarak intihar eden 13 yaşındaki İldeniz A., Amasya\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
Sinop’ta tabanca ile kendini vurarak intihar eden İldeniz A. için memleketi Amasya\'nın Merzifon ilçesinde tören düzenlendi. Amasya’nın Merzifon ilçesi Kara Mustafa Paşa Camii\'nde öğleleyin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tabutun üzerine duvak ve çiçek konuldu. Gözyaşları döken polis memuru baba H.A.\'yı, meslektaşları yalnız bırakmadı. Sinop ve Amasya Emniyet Müdürlüğü, cenazeye çelenk gönderdi.

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