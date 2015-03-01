T24 LogoT24 Logo
Dünya

İntihar bombacısı olduğundan şüphelenilen bir kadın yakılarak öldürüldü!

Yetkililer, Nijerya halkını Boko Haram saldırılarına karşı uyarmıştı

01 Mart 2015 19:32

Nijerya'da intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen bir kadın kalabalık bir grup tarafından yakılarak öldürüldü.

Polis sözcüsü Haruna Muhammed, ülkenin kuzeydoğu eyaleti Bauchi'de bir pazar yerinin girişinde intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen bir kadının kalabalık bir grup tarafından ateşe verildiğini ve kadının olay yerinde öldüğünü belirtti.

Görgü tanıklarından Ahmed İbrahim, pazar girişinde detektörle aranmayı reddeden kadının şüpheli davranışlar sergilediğini söyledi. İbrahim, toplanan öfkeli grubun kadının çarşafını çıkardığını, elinde bombaya benzeyen iki şişe görünce de kadını yakarak öldürdüğünü kaydetti.

Olaydan sonra kalabalığın polis tarafından dağıtıldığı bildirildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinin Biu kenti ile Plateau eyaletinin Jos kentinde perşembe günü düzenlenen bombalı saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, Nijerya halkını Boko Haram saldırılarına karşı uyarmıştı.

Boko Haram örgütünün Nijerya'da 2009-2014 yıllarında düzenlediği saldırılarda 5 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

ETİKETLER

yakılan kadınöldürüldünijeryaintihar bombacısıkadınboko haramhalk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24