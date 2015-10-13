İntihar bombacılarını tespit edebilmek mümkün mü?

Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarından birinin ardından alanda güvenlik açığının olup olmadığı ve canlı bombayı önceden tespit etmenin mümkün olup olmadığı tartışmaları sürüyor. Cumhuriyet gazetesi teknoloji sayfası sorumlusu sorumlu Murat Birsel, bunun mümkün olduğunu söyleyerek, “Dünyada en azından yirmi tane şirket, kuruluş var ki radar gibi sistemlerle uzaktan tarayarak intihar bombacısını tespit ediyor” dedi.

Murat Birsel’in Cumhuriyet gazetesinde yer alan yazısı şöyle:

"Menfur Gar intihar saldırısından sonra ekranlara yansıyan resmi açıklamaların hemen hepsinde “intihar bombası taşıyan kişi”yi tespit etmenin zorluğu ve kalabalık arasına sızmalarını engellemenin neredeyse imkânsız olduğu vurgulanıyordu. Sayılan gerekçeler de haklı geliyordu ve bu işin samanlıkta iğne aramak zorluğunda olduğuna ikna oldum.

Akşam yattım, her vatandaş gibi canım sıkkın, uyku tutmuyor, aklıma düştü “Ya intihar bombacısını uzaktan tespit eden bir teknoloji varsa” diye... “Yoktur, olsaydı bizde olurdu” dedim. Şüphe uyutmadı kalktım, oturdum internetin başına yazdım “suicide bomber prevention” ekrana gelen listeyi gördüğümde içimin nasıl “cız ettiğini” anlatamam, en azından yirmi tane şirket, kuruluş var ki radar gibi sistemlerle uzaktan tarayarak intihar bombacısını şıp diye tespit ediyor. Bir tanesi belli ki Amerikan hükümetiyle çok yakın çalışıyor, adı Rapiscan, sistemin adı “Rapiscan CounterBomber Technologies” yani “Antibombacı teknolojileri”. Altında da yazıyor bizim antibombacı teknolojisinin kullanıldığı hiçbir ortamda bombalı intihar saldırısı gerçekleşememiştir.

Sayın Başbakan

Diyeceğim o ki;

Değerli devlet büyükleri

İntihar bombacısını uzaktan tespit eden mevcut bir teknoloji var. Bunu yapan alet edevat taşınabiliyor. Ve başarıyla çalıştığına dair bilgiler, gerçek ortamda alınmış sonuçlar mevcut. Artık bir araştırma yapıp ihaleye mi çıkarsınız, TÜBİTAK’tan aynısını yapmasını mı istersiniz bütün bunlar beni aşan konular.

Sadece şunu diyeceğim, ben Cumhuriyet gazetesinde teknoloji sayfasından sorumlu kişi olarak, böyle bir teknoloji var demeseydim işimi yapmamış olurdum. Ama işimi yapmanın içimi bu kadar acıtacağını da hiç tahmin etmezdim."