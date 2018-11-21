İnterpol'ün yeni liderinin bir Rus olma ihtimali ABD'yi endişelendirdi

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İnterpol'ün Genel Kurul toplantısı bu hafta Dubai'de yapılıyor. Delegeler bugün İnterpol'ün yeni başkanını seçmek için oy kullanacak. Seçimleri kazanma olasılığı en yüksek olan aday Rusya'nın İnterpol'deki en yetkili ismi Alexander Prokopchuk olarak görülüyor ve bu olasılık batı ülkelerini oldukça endişelendiriyor.

CNN International'ın haberine göre Rus yetkilileri Moskova'nın isteğiyle sık sık İnterpol'ün sistemini Rusların rakiplerini köşeye sıkıştırmak için kullanıyor. ABD'de bir grup senatör Başkan Donald Trump'a bir mektup kaleme aldı ve bu mektupta içinde "Prokopchuk'un seçilmesi, bir tilkiyi kümesi korumakla görevlendirmekle denktir" ifadeleri yer aldı. Senatörler Trump'ın İnterpol'deki delegeleri Prokopchuk'a karşı harekete geçirmesini istedi. Ayrıca mektupta Prokopchuk'un Rusya'nın 'korkutma' politikalarında bizzat rol oynadığı iddiası yer aldı.

ABD geçtiğimiz günlerde şu anda geçici başkanlık görevini yapan Güney Koreli Kim Jong Yang'ı destekleyeceklerini belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bu iddialar üzerine ABD'nin İnterpol seçimlerine müdahele etmeye çalıştığını söyledi.