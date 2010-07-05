İnterpol'ün umudu Facebook

T24-

Interpol, kendi internet sitesinden yaptığı çağrıda, cinayet, insan kaçakçılığı ve küçüklere yönelik cinsel istismar suçlarından aranan 26 ünlü suçlunun fotoğrafını ve biyografisini yayımladı.

Interpol, halktan, Facebook ve internetteki diğer sosyal paylaşım siteleri ile elektronik posta üzerinden veya doğrudan gördükleri ya da şüphelendikleri suçluları ihbar etmesini istedi.

Mayıstan bu yana dünyada kaçak 450 suçlunun peşine düşen İnterpol, şu ana kadar 39 kişiyi yakaladı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 186 ülkenin üye olduğu Interpol, özellikle tehlikeli gördüğü 26 suçlunun yakalanması için halkın desteğini bekliyor.