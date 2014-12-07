İnterpol, Yusuf Karadavi için kırmızı bülten çıkardı

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol), Mısır'ın yakalama istemi üzerine, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Yusuf Karadavi hakkında kırmızı bülten yayımladı.

Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde olan teşkilat, Yusuf Karadavi için, "kasıtlı olarak suç işlenmesine teşvik ve yardım, mahkûmların kaçmasına yardım, kundaklama, vandalizm ve soygun" suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti.

Kararda, Mısır ve Katar vatandaşı Karadavi'nin üç fotoğrafına da yer verildi.

Katar'da ikamet eden Karadavi, Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasına karşı çıkmıştı. Karadavi, Mursi’yi devirerek cumhurbaşkanı olan darbeci general Abdulfettah Sisi'yi eleştirmişti.

Mısır, 2013 yılında Aralık ayında 88 yaşındaki Karadavi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için İnterpol'e başvurmuştu.

İnterpol, Mısır'ın talebi üzerine, Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticisi pek çok kişi hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı.