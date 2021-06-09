Interpol yetkilisi: Can Dündar ile ilgili kırmızı bülten talebini reddettik; şu ana kadar yeni talep gelmedi

Gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle ilgili konuşan Interpol yetkilisi, daha önce Dündar hakkında aldıkları talebin reddedildiğini, Türkiye'den bu yönde kendilerine yeni bir talep de gelmediğini söyledi.

Euronews'ten Kamuran Samar'a konuşan Interpol yetkilisi, "Daha önce Can Dündar ile ilgili alınan kırmızı bülten talebi INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından reddedildi. 9 Haziran tarihi itibariyle Interpol'e bildirilmiş yeni bir kırmızı bülten talebi yok. Yeni talep geldiğinde, bu özel bir birim tarafından incelenecek. Bu birim, Interpol üyesi Türkiye'nin tüm kırmızı bülten taleplerini, kurumun kuralları çerçevesinde gözden geçiren bir birim." dedi.