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Interpol şikeye karşı devreye giriyor

İtalya, Yunanistan, G.Kore ve Zimbabwe'nin ardından Türkiye'de şike skandalının patlaması bardağı taşırdı...

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - İtalya, Yunanistan, G.Kore ve Zimbabwe'nin ardından Türkiye'de şike skandalının patlaması bardağı taşırdı. FIFA Başkanı Blatter, uluslararası polis gücünü göreve çağırdı.

Interpol şikeye karşı devreye giriyor

Akşam'dan Bahri Çiftçi imzalı haber şöyle:

Dünya futbolu şike skandallarıyla sarsılıyor. Güney Afrika'nın Dünya Kupası öncesi oynadığı Kolombiya ve Guatemala maçları, İtalya, Yunanistan, Güney Kore ve Zimbabwe'nin ardından Türkiye'de F.Bahçe'nin de içinde bulunduğu şike soruşturmasının açılması üzerine FIFA Başkanı Sepp Blatter, Interpol'le çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. Blatter 'FIFA şikeye müsamaha göstermeyecek. FIFA, bu dosyaların bazılarında Interpol ile birlikte çalışacak. Suçlu bulunanlar hayat boyu futbola dönemeyecek. Şikeciler futbol ailesinde bir yeri hak etmiyor' dedi.


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