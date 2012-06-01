Interpol porno aktörü 'cani'yi arıyor

Uluslararası Polis örgütü Interpol, "katil" porno aktörü Luka Rocco Magnotta hakkında arama emri çıkarttı.

Kanada'nın Ottawa kentindeki siyasi parti merkezlerine kopuk vücut parçası resimleri gönderen kişinin Magnotta olduğu sanılıyor.

Magnotta'nın evinde yapılan incelemeler sırasında apartmanın arkasında kol ve bacaksız bir beden bulunmuştu.

Polis Magnotta'nın incelemeler sonunda zanlının ülkeyi terk etmiş olabileceği sonucuna vardıklarını söyledi.

Montreal polisi, Magnotta'nın Kanada'dan ayrılıp başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini söylüyor.

Komiser Ian Lafreniere, Magnotta için "İnternette bıraktığı mektupta kalıcı olarak ayrılacağından bahsediyor; araştırmalarımız ülkeden çıkmış olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Globe ve Mail gazetelerine konuşan, ancak adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, zanlının Fransa'ya gitmiş olabileceğini söylüyor.

Kedi ölüleri

Polis Magnotta'nın ailesinin Toronto'da yaşadığını söylüyor. Kanada genelindeki tutuklama emri çarşamba günü çıkarılmıştı.

Polis müfettişleri, Başbakan Stephen Harper'ın ofisine kesik bir insan ayağını görüntüleyen bir resim gönderildiğini, ikinci bir postanın önceden fark edilip engellendiğini, zarfın içinde kesik bir el bulunduğunu söylüyor.

İkinci posta Liberal Parti'nin merkezine gönderilmişti.

Muhafazakar Parti merkezinde ise kan içindeki kutuyu, başbakanın başdanışmanlarından biri açmıştı.

Parti sözcüsü Fred DeLorey, "İğrenç kokuyordu. Unutulacak gibi değil, hiçbirimiz unutmayacağız" dedi.

Montreal polisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, el, ayak ve torsonun aynı cesede ait olduğuna inandıklarını, ancak teyit için test sonuçlarını bekleyeceklerini söyledi.

Polis, cesedin diğer bazı parçalarının bulunmadığını söyledi.

Evdeki kan izleri

Zanlının Montreal'deki evinin her yerinde kan izleri vardı.

Associated Press Ajansı, Komiser Lafreiniere'in "O gece saatlerini olay mahallinde geçiren polislerin çoğu, meslek hayatları boyunca böyle bir şeye tanık olmamışlardı" şeklindeki açıklamasını aktarıyor.

Polis, maktülün gerçek kimliğini tespit edebilmiş değil; ancak 30 yaşlarında olduğunu tahmin ediyor.

CBS'teki haberde, polisin, maktülün Magnotta ile birlikte yaşadığı kanaatinde olduğu belirtiliyor.