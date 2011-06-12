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Dünya

INTERPOL MÜBAREK'İN ADAMLARININ PEŞİNDE  KAHİRE (A.A)

12 Haziran 2011 01:27

-INTERPOL MÜBAREK'İN ADAMLARININ PEŞİNDE  KAHİRE (A.A) - 11.06.2011 - Mısır yönetiminin, halk ayaklanması sonucunda istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin bakan ve bürokratlarının bir kısmının yakalanması için Interpol'e 400 kişilik bir liste gönderdiği bildirildi.  Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Interpol'u Mısır Genel Müdürü Mecdi Şafi, mali yolsuzluk ve devlet imkanlarını kullanarak çıkar sağlamak suçlamaları ile aranan aralarında Mübarek döneminin Maliye Bakanı Yusuf Butros Gali ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Raşit Muhammed Raşid'in de bulunduğu yaklaşık 400 kişiden oluşan arananlar listesinin Interpol'e verildiğini açıkladı. Şafi, doğalgaz yolsuzluğu ile ilgili olarak Maliye eski Bakanı Gali ile bağlantılı olarak Hüseyin Salim'in tutuklanması için Interpol'e yazı gönderildiğini de belirtti. Interpol'ün kendilerine Gali'nin Londra'da kısa bir süre kaldıktan sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gittiğine dair resmi bilgi verdiğini ifade eden Şafi, Interpol'ün Lübnan'dan konuyla ilgili bilgi beklediğini kaydetti.

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