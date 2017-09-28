T24 LogoT24 Logo
Dünya

Interpol, İsrail'in karşı çıkmasına rağmen, Filistin'i üye olarak kabul etti

Filistin Kurtuluş Örgütü, Interpol üyelerinin yüzde 75'inden fazlasının Filistin'in üyeliğini onayladığını duyurdu

28 Eylül 2017 03:34

Uluslararası polis teşkilatı İnterpol, Çin'in başkenti Pekin'de dün başlayan ve 29 Eylül'e kadar sürmesi planlanan genel kurulunda bugün alınan bir kararla Filistin'i üye devlet olarak kabul etti. Reuters'te yer alan habere göre, karar İsrail'in ısrarlı karşı çıkışlarına ve Filistin'in bir devlet kabul edilemeyeceği için üyeliğe uygun olmadığı iddialarına rağmen birçok üye devletin onayıyla alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütü kararı Twitter hesabından duyururken, İsrail Dışişleri Bakanlığı ise kararı bir yıl erteleme çabalarının sonuç vermediğini söyledi.

Üye devletlerin yüzde 75'inden fazlasının onayıyla alınan kararla ilgili bir açıklama da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki'den geldi. Maliki "Bu zafer, İnterpol üyelerinin çoğunluğunun ilkeli duruşu sayesinde mümkün oldu" dedi.

Alınan karara göre, Filistin ile birlikte Solomon Adaları da üye ülke olarak kabul edildi. 

ETİKETLER

interpolisrailfilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24