Interpol, İsrail'in karşı çıkmasına rağmen, Filistin'i üye olarak kabul etti

Uluslararası polis teşkilatı İnterpol, Çin'in başkenti Pekin'de dün başlayan ve 29 Eylül'e kadar sürmesi planlanan genel kurulunda bugün alınan bir kararla Filistin'i üye devlet olarak kabul etti. Reuters'te yer alan habere göre, karar İsrail'in ısrarlı karşı çıkışlarına ve Filistin'in bir devlet kabul edilemeyeceği için üyeliğe uygun olmadığı iddialarına rağmen birçok üye devletin onayıyla alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütü kararı Twitter hesabından duyururken, İsrail Dışişleri Bakanlığı ise kararı bir yıl erteleme çabalarının sonuç vermediğini söyledi.

Üye devletlerin yüzde 75'inden fazlasının onayıyla alınan kararla ilgili bir açıklama da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki'den geldi. Maliki "Bu zafer, İnterpol üyelerinin çoğunluğunun ilkeli duruşu sayesinde mümkün oldu" dedi.

Alınan karara göre, Filistin ile birlikte Solomon Adaları da üye ülke olarak kabul edildi.