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Dünya

İnterpol, İran'ın isteğini kabul etti

Uluslararası Polis Örgütü İnterpol, İran'ın, Gazze saldırılarıyla ilgili 25 İsrailli yetkilinin en çok arananlar listesine alınması isteğini incelediğini bildirdi

10 Mart 2009 02:00

Uluslararası Polis Örgütü İnterpol, İran'ın, Gazze saldırılarıyla ilgili 25 İsrailli yetkilinin en çok arananlar listesine alınması isteğini incelediğini bildirdi

Merkezi Fransa'da bulunan İnterpol'ün açıklamasında, örgütün hukuk ekibinin, İran'ın 25 İsrailli hakkında "kırmızı bülten" yayınlanması isteğini incelediği kaydedildi.

Açıklamada, İnterpol'ün, bu isteği alışılmadık bir biçimde kamuoyuna duyurma nedeni olarak da İranlı hükümet yetkililerinin, kendilerinin bunu başta kamuoyuna bildirmeleri olarak gösterildi. İnterpol, İran'ın isteğinin kendilerine cumartesi günü ulaştığını kaydetti.

İran Devlet Televizyonu ise 2 Mart'ta, İran adli yetkililerinin İnterpol'den, Gazze saldırıları nedeniyle 15 İsrailli hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istediğini duyurmuştu.

Tahran Başsavcısı da geçen hafta İran'ın, Gazze'de "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle 100'den fazla İsrailli askeri ve siyasal liderin ismini İnterpol'e bildirecekleri yönünde bir açıklama yapmıştı.

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