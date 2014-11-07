Interpol: Cihatçı militanlar yolcu gemileriyle Türkiye'ye gidiyor

Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı), Türkiye'nin yabancı militanlara yönelik sınır kontrollerini artırması nedeniyle cihatçı militanların Irak ve Suriye'ye ulaşmak için yolcu gemileriyle Türkiye'ye gitmeye başladığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Interpol, yolcu listelerinin kontrollerinin hava yolu taşımacılığından deniz yolu taşımacılığına doğru genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Interpol'ün kont terör müdürü Pierre St Hilaire AP haber ajansına, bu durumun savaşçı adaylarını, tespit edilmelerini önlemek adına alternatif yolculuk düzenlemelerine yönelttiğini belirtti.

St Hilaire, "Havaalanlarının şimdi daha yakından izlendiğini bildikleri için bu bölgelere yolculuk yapmak adına yolcu gemilerini kullanıyorlar" dedi.

En fazla gidilen yer İzmit

Interpol yetkilisi, özellikle Avrupa'dan gidenler olmak üzere söz konusu kişilerin yolcu gemilerini kullandıklarına dair kanıtlar bulunduğunu belirtti.

St Hilaire, bu kişilerin bu yolla en fazla gittikleri yerin İzmit olduğunu ve başka şehirlerin de bulunduğunu belirtti.

Interpol yetkilileri militanlar arasında yolcu gemilerini kullanmanın yaklaşık üç aydır artış içinde olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in son dönemde yayınladığı bir rapora göre Suriye ve Irak'ta, IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ve diğer cihatçı gruplar için savaşan, 80'den fazla farklı ülkeden 15 binden fazla yabancı savaşçı mevcut.

St Hilaire, "Onların yolculuklarını önlemek ve kimliklerini tespit etmek için bölge içinde, ulusal emniyet kurumları içinde daha fazla bilgi paylaşımına ihtiyaç var" dedi.

Bugüne kadar kaç militanın bu yolla seyahat ettiği hakkında herhangin bir veri açıklanmadı.

Monaco'da konuşan Interpol Genel Sekreteri Ronald Noble, ülkelerin hem havaalanlarını kullanan yolcuları hem de artık daha fazla olmak üzere yolcu gemilerini kullanan yolcuları kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Türk resmi makamları, son aylarda havaalanı ve otobüs terminallerinde gözaltına aldıkları, yabancı cihatçı olduğundan şüphelenilen yüzlerce kişiyi sınır dışı ettiklerini açıklamıştı.