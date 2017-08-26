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Deutsche Welle

Interpol Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni sildi

İnterpol'ün, İspanya'da gözaltına alınan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı hakkında Türkiye’nin çıkarttığı kırmızı bülteni sildiği bildirildi. Alman Dışişleri'nin İspanyol makamlarıyla temasta olduğu belirtildi.

26 Ağustos 2017 00:01

Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol, Türkiye'nin talebiyle İspanya'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydını sildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı kaynakları "Interpol'ün Akhanlı'ya yönelik kırmızı bülteni silmesinden memnuniyet duyduklarını" belirterek, Bakanlık Müsteşarı Walter Lindner'in İspanyol mevkidaşıyla temas halinde olduğu bilgisini verdi.

Hakkındaki kırmızı bültenin silinmesiyle, yazar Akhanlı'nın İspanya'dan çıkışını engelleyen yasal dayanağın da ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla hakkında kırmızı bülten çıkardığı Alman vatandaşı yazar Akhanlı, tatil için gittiği Granada'da gözaltına alınmıştı.

Madrid'de nöbetçi mahkemeye sevk edilen Akhanlı, şartlı salıverilerek İspanya'dan çıkmasına yasak getirilmişti. Mahkeme, Türkiye'ye yazarın iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 günlük süre tanımıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/Reuters/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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