İnternetten yakalandı





T24- Cinayet suçundan 4 yıldır aranan Karasuspor eski Başkanı Burhan Erdoğan, sosyal paylaşım sitesinde bilmeden arkadaş olarak eklediği kadın polis ile buluşmaya gidence yakalandı.







Hürriyet’in haberine göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde 21 Haziran 2007’de meydana gelen olayda, amatör küme takımlarından Karasuspor’un eski başkanı Burhan Erdoğan (44), Atatürk Bulvarı üzerinde nalbur dükkanı işleten Ekrem Can ile kulübe bağış toplama yüzünden tartıştı. Tartışma sonrasında Erdoğan, Erkan Can’ı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Erkan Can kurtarılamayarak ölürken, Burhan Erdoğan kaçtı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, cinayet sonrasında Güney Afrika’ya kaçan Burhan Erdoğan için İnterpol’den kırmızı bülten çıkarttı. Takip edilen Burhan Erdoğan’ın 17 Haziran 2010 tarihinde F.A. adı adına düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye’ye girdiğini belirleyen Sakarya polisi cep telefonu kullanmayan cinayet şüphelisinin yakın çevresi ile sosyal paylaşım sitesinde farklı isimlerle görüştüğünü belirledi.

Bir kadın polis Burhan Erdoğan ile sosyal paylaşım sitesinde arkadaş oldu. Kameralı olarak yapılan görüşme sonrasında Burhan Erdoğan’ı buluşmaya ikna etti. Dün akşam da firari cinayet şüphelisi İstanbul Bayrampaşa Otogarı’nda buluşmaya geldiğinde Sakarya polisi operasyon yaparak 4 yıldır aranan Burhan Erdoğan’ı yakaladı.

Adapazarı’na getirilen Burhan Erdoğan sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.