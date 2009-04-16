İnternetten sipariş ettikleri avizeyi çaldılar

Şanlıurfa'da, internet üzerinde sipariş ettikleri cami avizesini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına aldı.



Alınan bilgiye göre, M.K. ile O.B, Konya'da avize satışı yapan K.Z'ye internet üzerinde sipariş verdi. Bir süre sonra sipariş edilen avizeyi kente getiren K.Z. ve yanında çalışan Ö.C, siparişi verenlerle buluştu.



Daha sonra avizenin takılacağını iddia ettikleri Hayati Harrani Mahallesi'ndeki inşaat halindeki Hüseyin Oruç Camisi'ne götüren K.Z. ve Ö.C, avizeyi monte etmeden önce zanlılardan M.K'nin yemek davetini kabul etti. Zanlılardan O.B. ise avizenin bulunduğu camide kaldı.



Yemek için misafirleriyle bir otele giden M.K. aniden çıkan bir işi için ayrılacağını belirterek izin istedi. Geri dönmeyince, K.Z. ve Ö.C. de avizeyi bıraktıkları camiye gitti. Avizeyi bulamayan K.Z. ve Ö.C. durumu polise bildirdi.



Şikayet üzerine yapılan araştırmada, söz konusu avizenin parçalarının bir bölümünün Haşimiye Meydanı'ndaki ucuzluk pazarında satıldığını tespit eden polis ekipleri, satışı gerçekleştiren kişinin dolandırıcılık ve hırsızlıktan sabıkalı M.K. olduğunu tespit etti.



M.K'nin Yakubiye Mahallesi'nde depo olarak kullandığı yere operasyon düzenleyen polis, burada yaptığı aramada, çalınan avizenin diğer parçalarını buldu. Zanlılar M.K. ve O.B'yi gözaltına alan polis, zanlıları sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Çalınan avizenin piyasa değerinin yaklaşık 20 bin TL olduğu kaydedildi.

