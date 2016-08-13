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Yaşam

İnternetten kiraya verdiği evi porno seti olarak kullanıldı

Evde 25 bin dolar civarında zarar meydana geldi

13 Ağustos 2016 11:47

ABD’de Airbnb ile kiraladığı evini döndüğünde su basmış halde bulan Amerikalı Sharon Marzouk, 25 bin dolardan fazla zarara uğradı. Mağdur kadın, evinin porno film çekimi için kullanılmış olabileceğini iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'nin California eyaletinde, evini ev kiralama uygulaması Airbnb ile kiraya veren Sharon Marzouk, eve döndüğünde ikinci kattaki küvetten taşan suların evde su baskınına yol açtığını gördü. Su baskınının neden olduğu zararın kadına 25 bin dolardan fazlaya mal olacağı belirtilirken, kadın evinin porno filmi çekimi için kullanılmış olduğuna inandığını söyledi.

Ev sahibi kadın, Airbnb CEO'suna yazdığı mektupta Airbnb aracılığıyla evini kiralayan herkes için endişe duyduğunu, kendisinin Airbnb'ye güvendiğini fakat büyük bir hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Marzouk, uygulamanın kiracıların güvenilirliği konusunda başarısız olduğunu belirtti.

Airbnb yetkilisi yaptığı açıklamada, olumsuz deneyimlerin çok nadir yaşandığını, 100 milyondan fazla insanın Airbnb'yi güvenle kullandığını ve kadının evini kullanan kiracının uygulamadan silindiğini söyledi.

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