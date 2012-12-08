T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnternetten canlı semah törenleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, 'Mevlana'yı Anma Törenleri'ni, 'www.konya.bel.tr' adresinden canlı olarak tüm dünyaya ulaştıracaklarını ifade etti

08 Aralık 2012 16:38

Konya Büyükşehir Belediyesi, "739. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri"ni, internet üzerinden canlı olarak tüm dünyaya ulaştıracaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen "Mevlana'yı Anma Törenleri"ni, ''www.konya.bel.tr'' adresinden canlı olarak tüm dünyaya ulaştıracaklarını ifade etti.


Mesnevi 'iPhone, iPad ve android'de


Akyürek, bu yıl başlattıkları bir uygulamayla, ''iOS (iPhone, iPad)'' ve ''android'' işletim sistemine sahip cep telefonlarından Mevlana'nın Mesnevi eserinin 16 farklı dilde tercümesinin indirilerek, okunabileceğini belirtti.

ETİKETLER

konyamevlanaanma törenimesneviinternettahir akyürekiphoneandroidipadcanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24