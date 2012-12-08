İnternetten canlı semah törenleri

Konya Büyükşehir Belediyesi, "739. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri"ni, internet üzerinden canlı olarak tüm dünyaya ulaştıracaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen "Mevlana'yı Anma Törenleri"ni, ''www.konya.bel.tr'' adresinden canlı olarak tüm dünyaya ulaştıracaklarını ifade etti.



Mesnevi 'iPhone, iPad ve android'de



Akyürek, bu yıl başlattıkları bir uygulamayla, ''iOS (iPhone, iPad)'' ve ''android'' işletim sistemine sahip cep telefonlarından Mevlana'nın Mesnevi eserinin 16 farklı dilde tercümesinin indirilerek, okunabileceğini belirtti.