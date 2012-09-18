İnternetten alışveriş yapanlara virüs uyarısı

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”Tinba” virüsü, 1 Haziran 2012’de Danimarka’da faaliyet gösteren CSIS Güvenlik Laboratuvarı tarafından tespit edildi

18 Eylül 2012 19:43

 

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) uzmanları, bilgisayar kullanıcılarının şifre bilgilerini ve banka hesaplarını hedef alan ”Tinba” virüsüne karşı dikkatli olunmasını
istedi.
 
TÜBİTAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi (TR-BOME), bilgisayar kullanıcılarını Türkiye’yi hedef alan ”Tinba” virüsü hakkında uyardı.
 
TR-BOME bünyesindeki siber güvenlik uzmanları ”Tinba” virüsü üzerinde analiz yaparak, virüsün bilgisayar kullanıcılarının kamu kurumları ve bankalara erişimlerini,kişilerin şifre bilgilerini ve banka hesaplarını hedef aldığı bildirildi.
 
Kullanıcıları benzer görünümlü internet sayfalarına yönlendirerek iki aşamalı yetkilendirme mekanizmalarını atlatma, bulaştığı bilgisayarlarda kullanıcının kredi kartı şifreleri gibi hassas bilgilerini ele geçirme ve ağ trafiğini dinleme gibi yeteneklere sahip olan ”Tinba” ile ilgili detaylı bilgi ve korunma yöntemlerine ”www.bilgiguvenligi.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.
 
”Tinba” virüsü, 1 Haziran 2012’de Danimarka’da faaliyet gösteren CSIS Güvenlik Laboratuvarı tarafından tespit edildi.
 
Bir güvenlik firması 12 Eylül’de yayımladığı raporda, virüsün Türkiye’de 60 bin bilgisayarı etkilediğini bildirdi. Virüsün dünyadaki yayılımı incelendiğinde özellikle Türkiye’nin hedef alındığı gözleniyor.
 

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