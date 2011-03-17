-İNTERNETTEN ABD PROPAGANDASI ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - ABD ordusu tarafından geliştirilmekte olan bir bilgisayar yazılımı ile Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde ve elektronik posta ile internet güncelerinde sanal kimlikler oluşturularak ABD yanlısı propaganda yapılacak. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre yazılım, oluşturduğu sanal kimlik, kişiliklerle, sosyal paylaşım sitelerindeki diyaloglara, yazışmalara katılarak etkilemeyi amaçlıyor. ABD ordusunun Orta Asya ve Orta Doğu'daki operasyonlarının bağlı olduğu Merkez Komutanlığı'nın (Centcom) ihalesi sonucu bir Kaliforniya firmasınca geliştirilecek ''online kişi yönetim servisi'' yazılımıyla, bir Amerikalı görevli, sosyal paylaşım ağlarında veya çeşitli internet sitelerinde yaratılmış ve dünyanın çeşitli yerlerinden katılıyor izlenimi verilmiş birbirinden bağımsız 10 sanal kimliği kontrol edebilecek. Proje, uzmanlarca Çin'in, internetteki ifade özgürlüğünü kısıtlama ve kontrol altına alma çabalarına benzetiliyor. Programı eleştirenlere göre Amerikan ordusu bu sayede internette belirli bir konu üzerinde sahte kamuoyu görüşü oluşturulmasını, kendi amaçlarına uygun olmayan haber veya yorumlara karşı tepkiler gelmesini sağlayabilecek. Yazılımla diğer ülkelerin hükümetlerinin, özel firmaların ve hükümetler dışı örgütlerin de ABD çıkarları yönünde hareket etmesi sağlanabilecek. Şartname gereği yazılım, örneğin Facebook'ta sahte bir kimlik oluştururken, bu sanal kişinin ikna edici, beğenilecek bir profile sahip olmasını sağlayacak. Yazılım, kendisini kullanan 50 kadar görevliyi, yaratılan sahte kimlikler üzerinden operasyon yaptıkları sırada, en gelişmiş karşı sistemlerle bile hiç bir şekilde yakalanma, açığa çıkarılma, etkisizleştirilme riski altına sokmayacak. Aşırıların ABD karşıtı propagandalarına karşı geliştirilmekte olan yazılım, böyle bir teknolojiyle Amerikalı internet kullanıcılarına müdahale etmek yasa dışı olacağı için, daha çok ABD dışına yönelik kullanılacak. Aynı gerekçeyle İngilizce'nin de kullanılmayacağı bu internet operasyonları daha çok Arapça, Farsça, Urduca ve Peştu dilleriyle olacak.