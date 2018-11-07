İnternette vize tuzağına dikkat

Yurt dışına çıkmak isteyenlerin başı ‘vize dolandırıcılarıyla’ dertte. Dolandırıcılar, arama motorlarına verdikleri reklamlarla, 'resmi görünümlü internet sitelerinin' aramalarda üst sıralarda yer almasını sağlıyor.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerin yetkilendirdiği aracı kuruluşların isimlerini kullanan dolandırıcılar, vatandaşın hem parasını alıyor hem de çok özel bilgilerini ele geçiriyor.

Vatandaşın 200-750 TL arasında dolandırıldığı sistemin ayrıntılarıyla aktarıldığı haberde, şu bilgiler de verildi:

"Vize almak isteyen her şeyden habersiz vatandaş internette ‘Almanya vize randevu’ araması yapıyor. Arama motorlarının ilk sırasında ‘reklam’ ibaresiyle onlarca sitenin duyurusu yer alıyor. Aslında bu sitelerden sadece bir tanesi Almanya’nın yetkilendirdiği aracı kuruluşa ait. Ancak vatandaşın bunu ayırt etmesine imkân yok. Konsolosluğun adını bile çağrıştıran internet sitelerine aldanan vatandaş bir tıkla kendini tuzağın içinde buluyor..."