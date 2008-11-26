İnternette teşhis aramak endişeyi artırıyor

Microsoft tarafından yapılan bir araştırmaya göre, internette yakalanıldığından şüphelenilen bir hastalığın belirtilerini, teşhisini ya da tedavisini aramak endişeyi artırıyor.



Araştırma, sayısız bilgi kaynağıyla internetin, özellikle bir teşhis arandığında, tıp konusunda bilgisi az olan ya da hiç bu bilgiye sahip olmayan kişilerde endişeyi artırabileceğini gösterdi.



Araştırmayı kaleme alan Ryen White ve Eric Horvitz, “hastalık hastalarının” sıradan ve zararsız belirtileri ciddi bir hastalığın işaretleri olarak yorumlayabileceklerine dikkati çekerek, başı ağrıyan bir “hastalık hastasının” internette araştırma yaptıktan sonra beyninde tümör olduğu sonucuna varabileceğini ya da göğsünde ağrı hisseden bir başkasının kalp krizi geçirdiğini sanabileceği örneğini verdi.



Bu tür çıkarımların endişenin yanı sıra, vakit kaybına ve gereksiz sağlık harcamalarına neden olabileceği de vurgulandı.

