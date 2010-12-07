-İNTERNETTE TERAPİ İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) öncülüğünde, bu ay hizmete giren terapi portalı ''www.terapiportali.com'', bilgi, ön danışmanlık ve terapi hizmeti almak isteyen kişiler ile profesyonelleri ortak platformda bir araya getiriyor. DBE Başkanı Emre Konuk, portalın tanıtım toplantısının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, psikoterapinin, özellikle Türkiye'de henüz yerine oturmamış bir alan olduğunu söyledi. Konuk, ''Aşağı yukarı terapinin 100 yıllık bir tarihi var. Ancak Türkiye'deki tarihi çok daha yeni. Sistemlerini oturtmuş diğer ülkelerden farklı olarak, bizim ruh sağlığı ya da psikolojik hizmet veren profesyonellerin faaliyetlerini düzenleyen bir yasamız da yok'' diyerek, mevcut yasanın, 1928 tarihli olduğunu ve sağlıkla ilgili genel bir yasa niteliği taşıdığını anlattı. Yasanın hekimlerle tıp hizmeti alan vatandaşlar ve devlet arasındaki ilişkileri düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu: ''İçerisinde ne terapi ne psikoterapi ne de psikoloji geçer. Dolayısıyla bizim faaliyetlerimizi düzenleyen bir yasa veya yönetmelik yoktur. Sanki kendi başına seyreder böyle bir hali vardır. Bunların içerisinde sorumluluk sahibi meslek örgütleri, alana çekidüzen vermeye çalışır. Ancak terapi ile ilgili üzerine yaslanabileceğimiz, oradan kalkarak pratiği düzenleyeceğimiz bir yasamız olmadığı için bir başıboşluk hakim.'' -''İNTERNETTE BULDUĞUNUZ BİLGİLER, SİSTEMATİK DEĞİL''- Emre Konuk, terapinin eskiden bilinmeyen bir alan olduğunu, ancak günümüzde internet sayesinde bazı bilgilere ulaşıldığını ifade ederek, ''İnternette bulduğunuz bilgiler, sistematik değil. Büyük bir kısmı doğru bilgi değil ve bir kısmı da çok teknik anlatımlı. Dolayısıyla vatandaş, bir terapi ya da psikolojik bir hizmet almak istediği zaman, önüne belli bir filtreden geçmiş, doğru bilgiler içinden gelmiş bir seçenek oluşturamıyor'' dedi. Vatandaşlar açısından bu ihtiyacı karşılamak üzere terapi portalı oluşturduklarını belirten Konuk, psikolojik veya psikiyatrik yardım hizmetini veren profesyonellerin de hizmetlerini tanıtacağını söyleyerek, şöyle devam etti: ''Dolayısıyla doğru dürüst eğitim almış ve geçmişi olan insanların, bu hizmeti vermeleri gereken vatandaşla bağları yok, kopuklar. Meslektaşlara da böyle bir olanağı tanımış olduk. Onlar için de artık vatandaşa ulaşma imkanı doğacak. Bir de bu hizmetleri veren kurumlar var. Bunlar da orada kendilerine bir yer bulabilecekler. Portalın ana fonksiyonu bunlar. Bu portal sayesinde herkes aradığı bilgiye, sistematik bir şekilde ve amacı doğrultusunda ulaşabiliyor. Sitede psikoterapi ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. Kısaca, siteden ruh sağlığı hizmeti veren profesyoneller, psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, ilgili kurumlar ve bilgiye, yardıma, danışmaya ve dayanışmaya ihtiyacı olan herkes yararlanabiliyor.'' -''TERAPİ PORTALININ BİR ARŞİVİ DE OLACAK''- Emre Konuk, yurt dışında normal bir vatandaşın, ''terapi nedir, psikiyatri nedir, aralarındaki farklar nelerdir?'' gibi soruların cevaplarını öğrenme olanaklarının çokluğuna değinerek, ''İnternete giren bunları bulur. Ancak bu durum Türkiye'de böyle değil. Kafa karıştırmayan bilgiye ulaşmak çok zor. Dolayısıyla terapi portalının bir arşivi olacak. Alanla ilgili temel bilgiler doğru bir şekilde vatandaşa iletilmiş olacak. Bunun dışında forumlar, gruplar aralarında bilgi alışverişinde bulunabilecekler. İlerde araştırmacılar için de bir çalışma düşünüyoruz'' dedi. Portalda, şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın profesyonelin kendini tanıttığını belirten Konuk, siteye üye olmadan içeriğin görülebileceğini, ancak vatandaşların uzmanlara soru sormak için üye olmaları gerektiğini vurguladı. Vatandaşların, uzmanlara her ay ücretsiz olarak iki soru sorabileceklerini, ancak üçüncü sorudan itibaren cüzi bir ücrete tabi tutulacaklarını ifade eden Konuk, uzmanlar ile kurumların da ücret karşılığında portala dahil olabileceklerini söyledi. Terapi Portalı hakkında daha fazla bilgi almak için ''www.terapiportali.com'' internet sitesi ziyaret edilebilir.