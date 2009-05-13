İnternette tek fiyat yeniliği

Türk Telekom, yeni internet hizmetinde 8 Mbps’ye kadar olan tüm internet tarifelerini tek bir fiyatta topladı.



Türk Telekom Operasyon Başkanı Celalettin Dinçer, yeni internet paketinin tanıtımı dolayısıyla İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bugün çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin çağdaşlaşma yolunda attığı en önemli adımlardan birine bugün şahit olacaklarını söyledi.



Dinçer, geniş bantı bütün yatırımlarında ve takip ettikleri hizmetlerde işin odak noktasına yerleştirmiş durumda olduklarını belirterek, Türk Telekom’un artık sadece Türkiye’de değil, dünyada ve bölgede de önemli bir oyuncu haline geldiğini kaydetti.



Son 3 yılda 3,7 milyar lira yatırım yaptıklarını ve geçen yıl 2 bin 600 kişiyi işe aldıklarını bildiren Dinçer, “Geleceğe ve pazara değer katmak, iletişim pazarını büyütmek istiyoruz” dedi.



Türk Telekom’un teknolojik altyapısına ilişkin bilgiler veren Dinçer, 2008’de konsolide yatırım miktarlarının 1 milyar 750 milyon liraya ulaştığını, bu yıl da grup olarak konsolide yatırım miktarlarını yaklaşık 2 milyar lira olarak hedeflediklerini kaydetti.



Dinçer, Türk Telekom’un bugün 122 bin 500 kilometrelik fiber optik kablo şebekesine sahip bulunduğunu, bunun dünyanın etrafının 3 defa çevrelediğini, son 3 yılda kapasitelerini yüzde 25 artırdıklarını anlattı.



Türk Telekom olarak hemen hemen her köye ve mezraya ulaşmış durumda olduklarını belirten Dinçer, internetin daha da hızlanması için yatırımlarının sürdüğünü ifade ederek, “Müşterilerimizin yüzde 85’ini aşan bir kesimine 8 Mbps ve üzeri hızları vermeyi hedefliyoruz” dedi.



Dinçer, Türk Telekom’un şu anda kurulu enerji kapasitesinin Keban Barajı’nın bir türbininden daha büyük bir kapasiteye denk geldiğini ifade ederek, alternatif enerji kullanımlarına yönelmiş durumda bulunduklarını, rüzgar türbini ve güneş paneli gibi bu konudaki yatırımlarının son hız devam edeceğini vurguladı.



Dinçer, yeni kuracakları Data Center’larda çevre dostu teknoloji kullanarak bu konudaki duyarlılığı artırmak düşüncesinde bulunduklarını kaydetti.



‘Müşterilerimizin yüzde 80’i 4 Mbps’nin üstünde bir hıza ulaşabilecek durumda’



Celalettin Dinçer, 31 Mart 2009 itibariyle Türk Telekom’un sahip olduğu ADSL kullanıcı sayısının 6 milyona ulaştığını ve şu anda kurulu kapasitelerinin 7 milyon 661 bin civarında olduğunu belirterek, “Bu hız artışı ne anlama geliyor? Bugüne kadar Türk Telekom, ADSL’de 4 Mbps’ye kadar bu hızı sağlıyordu. Bugünden itibaren Türk Telekom tek bir tarife altında 8 Mbps’ye kadar yeni bir hizmet sunmaya başladı” şeklinde konuştu.



Şu anda erişim şebekesinde yaptıkları çalışmalarla önemli bir iyileştirme sağlandığını, Türk Telekom’un, şu anda ADSL abonelerinin ne kadar hıza ulaşabileceğini takip edebildiğini, bir veri tabanları bulunduğunu bildiren Dinçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bu veri tabanında yaptığımız çalışmalarla şu sonuçlar ortaya çıkıyor; müşterilerimizin yüzde 80’i 4 Mbps’nin üstünde bir hıza ulaşabilecek durumda. 8 Mbps’ye kadar hizmet alacak olan abonelerimiz toplam abonelerin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturuyor. 8 ve üstü hızlardaki, 32 Mbps’ye kadar hizmet alacak grup da yüzde 25’i oluşturuyor. Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 55’i 4-8 Mbps arasındaki hızdan yararlanabilecek durumda.”



15 Gb’lik bir sınır var



Türk Telekom, internette yeni tarifeyi 8 Mbps’ye kadar 4 GB kotalı 29 lira, 8 Mbps’ye kadar 6 GB kotalı 39 lira ve 8 Mbps’ye kadar sınırsız 49 lira olarak belirledi.



Türk Telekom Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı Mehmet Toros, yeni internet paketinin tanıtımında, Türk Telekom’un sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yatırım yapmaya devam ettiğini belirterek, hem Anadolu topraklarını hem de denizleri kullanmak suretiyle Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında Türkiye’yi önemli bir noktaya getirmeye çalıştıklarını söyledi. Toros, yurt dışı internet bağlantı kapasitelerinin 300 Gbps’ye geldiğini, bu yılın sonuna kadar kapasiteyi yaklaşık 400 Gbps’ler mertebesine çıkarmaya çalıştıklarını bildirdi.



Süveyş Kanalı ve Cebelitarık Boğazı arasında hali hazırda kullanılmakta olan 7 ayrı fiber optik kablonun denizin altından geçtiğini, bunlarda sık sık kopma olduğunu anlatan Toros, Aralık ayının ortalarında Akdeniz’deki 3 kablonun aynı anda koptuğunu, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Mısır ve Güney Asya ülkelerinin bir bölümünün internet bağlantısının kesildiğini, Türk Telekom’un 30 saat gibi kısa bir süre içinde Orta Doğu, Kuzey Afrika ve özellikle Mısır’ın bütün internet trafiğini Türkiye üzerinden geçirmek suretiyle sağladığını, bunun halen devam ettiğini kaydetti.



Artık Türkiye’nin, hem servis kalitesinde hem de yapmış olduğu bağlantılarla tercih edilir bir noktaya geldiğini ifade eden Toros, okullarda öğrenci ve öğretmenlerin Vitamin ürününü aktif olarak kullandığını hatırlattı. Mehmet Toros, “Vitamin ürünü yakın süre içinde gerek Avrupa’da gerekse Orta Doğu’daki, hatta Azerbaycan’da dahi, görüşmelere başlandı, okullarda da aktif olarak kullanılmaya başlanacak” dedi.



Toros, ADSL’de 6 milyon kullanıcıya eriştiklerini, hala alınacak çok yol bulunduğunu dile getirdi.



ADSL’de 2005’e göre yüzde 412 artış



Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan da, 2005’den bugüne internette hızın artarken fiyatların düştüğünü ifade ederek, 2008’de nüfusa göre ADSL penetrasyonunun yüzde 7,6 seviyesine geldiğini, hane sayısına göre ADSL penetrasyonunun ise yüzde 30,4 olduğunu bildirdi. Demircan, Türkiye’de, Doğu Avrupa’nın neredeyse 2 katı seviyesinde ADSL penetrasyonu bulunduğunu ve abone sayısının 2005 sonundan bugüne yüzde 412 arttığını, Türkiye’nin, dünyada ve Avrupa’da en fazla penetrasyon artışı sağlayan ülke olduğunu kaydetti.

İnternette yeni bir dönem açtıklarını belirten Demircan, “8 Mbps’ye kadar tüm hızlar aynı tarifede.



Tek fiyata maksimum hız, daha uygun fiyata daha yüksek hız, daha etkin kapasite kullanımı, yüksek kapasitede kaliteli internet sunacağız. Altyapının desteklediği en yüksek hızda çalışacak yatırımlar ile hızımız artmaya devam edecek” diye konuştu.



Yeni tarife



Bugünkü tarifelerinin devam ettiğini bildiren Demircan, yeni tarife ile ilgili bilgi verirken de, “8 Mbps’ye kadar 4 GB kotalı 29 lira, 8 Mbps’ye kadar 6 GB kotalı 39 lira ve 8 Mbps’ye kadar sınırsız 49 lira. 15 GB’lik bir sınır koyuyoruz. Buradaki suiistimalleri engellemek için...” şeklinde konuştu.



Erem Demircan, tüm abone portföylerinin yüzde 80’inin 4 Mbps ve daha üstü hızlarda interneti kullanabileceğini ifade ederek, müşterilerinin yüzde 95’inin bugünkünden çok daha yüksek süratlere ulaşabileceğini kaydetti. Yeni tarifenin bugün itibariyle toptan satışa çıkarıldığını ve söz konusu fiyatlara her türlü verginin dahil olduğunu bildiren Demircan, düzenledikleri notebook kampanyasına büyük bir ilgi olduğunu, internet penetrasyonunu artırmayı amaçladıklarını, kampanyalarının devam edeceğini söyledi. Türk Telekom Operasyon Başkanı Celalettin Dinçer ise bir soru üzerine, “Türkiye bölgede hak ettiği yere gelecek. Bu tür yatırımlarla ve gerçekleştirilen işbirlikleriyle bunu hayata geçiriyoruz” dedi. Celalettin Dinçer, özel sektöre yönelik tarifeler konusunda çalışma yaptıklarını anlattı.

