İnternette tanıştıkları kadına tecavüz ettiler

T24-İstanbul'da internet üzerinden tanıştıkları bir kadına tecavüz edip, el ve ayaklarını bağlayarak cep telefonu ile bilgisayarını gasp ettikleri öne sürülen 2 kişiden 1’i yakalandı.







Bostancı'da oturan R.S. (19), internet üzerinden tanıştığı ve 800 TL karşılığında cinsel ilişki için evine çağırdığı F.K. ile O.K. tarafından tecavüze uğradığını ve gasp edildiğini söyleyerek polise müracat etti.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği Ekipleri, takibe aldıkları kişilerden F.K’yı Maltepe’de bir evde kaldığını belirledi. Eve operasyon düzenlendi. Evde bir tabanca ile R.S.'nin gasp edilen cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.



Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden F.K., İSKİ’de çalıştığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan F.K. Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme F.K. hakkında tutuklama kararı verdi. Cezaevine konulan F.K.'nın suç ortağı olduğu ileri sürülen O.K. da aranıyor.