T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnternette tanıştıkları kadına tecavüz ettiler

İstanbul'da internet üzerinden tanıştıkları bir kadına tecavüz edip, el ve ayaklarını bağlayarak cep telefonu ile bilgisayarını gasp ettikleri öne sürülen 2 kişiden 1

10 Şubat 2010 02:00

 T24-İstanbul'da internet üzerinden tanıştıkları bir kadına tecavüz edip, el ve ayaklarını bağlayarak cep telefonu ile bilgisayarını gasp ettikleri öne sürülen 2 kişiden 1’i yakalandı.




Bostancı'da oturan R.S. (19), internet üzerinden tanıştığı ve 800 TL karşılığında cinsel ilişki için evine çağırdığı F.K. ile O.K. tarafından tecavüze uğradığını ve gasp edildiğini söyleyerek polise müracat etti.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği Ekipleri, takibe aldıkları kişilerden F.K’yı Maltepe’de bir evde kaldığını belirledi. Eve operasyon düzenlendi. Evde bir tabanca ile R.S.'nin gasp edilen cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.


Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden F.K., İSKİ’de çalıştığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan F.K. Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme F.K. hakkında tutuklama kararı verdi. Cezaevine konulan F.K.'nın suç ortağı olduğu ileri sürülen O.K. da aranıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24