İnternette şike geyikleri

T24 - Türk futbolunda deprem etkisi yaratan şike soruşturması sanal alemde de ilginç yorumların yapılmasına neden oldu.







- Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılan aramalarda polis herhangi bir Türkiye Kupası izine rastlamadı

- Aziz Yıldırım cezaevinde yapacakları turnuvalarda üst üste 5 yıl şampiyonluk sözü verdi!

- Oynadığınız en iyi oyun "Masa Başı" oyunlarıydı, onu da elinize yüzünüze bulaştırdınız.

- İstanbul Emniyeti Aziz Yıldırım ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

- Yanlış anons mu diye merak eden Fenerliler şike soruşturmasına tepki vermekte acele etmiyor

- Bugün Kadıköy'de stat çevresinde toplanacak Fenerbahçe taraftarından tek bir tezahürat bekliyorum. "Kümede kal Fenerbahçe"

- 2.5 dk.'lık şampiyonluk kutlamalarından sonra 42 günlük şampiyonluk kutlamaları size yeterdi:)

- Fenerbahçe'de rekor! Bu yılki sevinç 2 dakika degil 2 AY !!!

- Aziz Yıldırım'ın nezarethanede ranzadan düştüğünü gören Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi, evet sayın seyirciler...

- GS'liler olarak içimiz rahat, Fenevbahçe'nin şike yapmadığı 2 maç var o da bizimkisi :)

- Barlar sokağındaki saldırıyla yattık Aziz Yıldırım ile kalktık. Neler oluyor kadikoy sana?

- Gelecek sene sizi TRT'de de izleyek Kadıköy'e bir de o tvden bakalım!

- Makara diil ciddi: Emniyet Aziz Yıldırım'ı gözaltına alarak tamamen seyirciye oynadı, Sivas ve Kadikoy'deki olayları unutturmak temel amaçtı.

- Aziz Yıldırım'la beraber Bilica da alınsın içeri, birlikte tünel kazarlar.

- İlginç bir ayrıntının dikkatimi çektiği gözaltılardır:

Emenike olsun, Bülent Uygun olsun, Aziz Yıldırım olsun; emniyete getirilen herkes pürneşe, gülümsüyorlar falan. ya "hayat güzeldir" filmindeki babanın çocuğu kandırdığı gibi bunları da kandırmışlar, oyun oynadıklarını sanıyorlar; ya da gerçekten oyun oynanıyor.

- Türkiye'de üç büyüklerin başına bir şey geleceğini düşünen hayalci taraftarları göstermiştir. Gerçekçi olmak lazım.

- Şike futbolun bir parçasıdır iddiasını doğrulayabilecek gözaltı serisi.

- An itbariyle Fenerlilerin ağlamaya başladığı gözaltılardır.

- Bu gözaltılarda listede kaleci var, forvet var, teknik direktör başgan var, başkan vav, şekip var. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadro kurmuş emniyet. Gruplarda başarılar dileyelim...

- Şimdi bu olaylar sonucunda şampiyonluk fb den alinsa; gecen yil 3 dakika süren şampiyonluk sevinci bu yil 3 ay sürmüş olacak. gayet makul

- Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu ankara 2 no'lu f tipi cezaevi'ne toplamasıyla son verecek gözaltılardır. şimdilik fenerbahçe'nin yapacağı ilk hazırlık maçının gardiyanspor ile olacağı kulislerde konuşulmakta.





