İnternet'te sarkıntılığa hapis

Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bir polis müdürünün kendisine tahsis edilen bilgisayardan, adına web sitesi kurarak bir kadına sarkıntılık yapmasını ve cep telefonundan sayısız defa "seni seviyorum" mesajı göndermesini üç yıl 14 ay hapisle cezalanırdı.



Afyon’da görevli sanık Mustafa B., resmi işlerinde kullanması için tahsis edilen bilgisayarından S.G. adlı kadın adına web sitesi oluşturarak, bu siteye uygunsuz resimler koydu. Mustafa B., şikáyetçi kadının telefon numarasını da vererek, sayısız telefon ve mesaj gönderilmesine neden oldu. Kendi cep telefonundan ise değişik tarihlerde "Seni seviyorum", "Dizüstü pembe bluzla çıkarsan daha hoş görünürsün, sevdiğim kadın" gibi mesajlar da gönderdi. Kadının şikáyeti üzerine Mustafa B. hakkında kamu davası açıldı. Afyon 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eylemlerini "hakaret" ve "sarkıntılık" suçu kapsamında gördü. Mahkeme, sanığı, konumunu, suçu internet ortamında işlemesini, tekrar etmesini, kastın yoğunluğunu dikkate alarak üst sınırdan cezalandırdı. Sanığa, sarkıntılıktan iki yıl sekiz ay, hakaretten bir yıl altı ay olmak üzere toplam üç yıl 14 ay hapis cezası verdi.



Karar, Yargıtay’da temyiz edildi. Ancak, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 18 Mart 2008’de bir haftalık yasal süre kaçırıldığı için süre yönünden temyiz istemini reddetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise sanığın bizzat Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi kanalıyla süresinde temyiz talebinde bulunduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2 Aralık’ta itirazı kabul etti. Davanın temyiz incelemesi yapılmak üzere dosya Daire’ye geri gönderildi. Daire, önümüzdeki günlerde web sitesinden sarkıntılık davasının temyiz incelemesini yapacak.