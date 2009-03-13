İnternette oynadığı oyundaki gibi öldürdü

Katille göz göze geldim

Silah uzmanıydı

Babada 15 silah





Masa tenisi şampiyonluğu var



Çılgın gibiydi



‘Katliam oyunu’na hayrandı

Müdürün şifreli anonsu kurtardı



Tehdit almışlar!



Saldırıyı kameraya çekti

Almanya’nın Winnenden kentindeki, daha önce öğrencisi olduğu Albertville Lisesi’ne önceki gün silahlı baskın düzenleyerek 15 kişiyi öldüren, polisle girdiği çatışmada da intihar ederek yaşamına son veren Tim Kretschmer’in katliamı internetten duyurduğu ortaya çıktı.Milliyet'in haberine göre, Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Heribert Rech, Kretschmer’in, katliam günü 02.45’te “Bernd” nickli chat arkadaşına eylemiyle ilgili şu açıklamayı yaptığını söyledi:“Bu lotarya yaşamdan sıkıldım artık. Herkes bana gülüp, dalga geçiyor. Hiç kimse potansiyelimi görmüyor. Benim burada silahlarım var. Yarın erkenden eski okuluma gideceğim ve şöyle bir güzel ızgara yapacağım. Belki de kurtulurum. Kulaklarını açık tut. Bernd, yarın benden haber alırlar. Yerin ismini unutmayın: Winnenden. Ve şimdi polise ihbarda bulunmayın, korkmayın, sadece oyun oynuyorum.”Bakan Rech, bu yazıyı bir gencin okuduğunu ve babasını uyardığını, ancak babanın daha sonra silinen bu bilgiyi dikkate almadığını söyledi.Bakan, Kretschmer’in 2008’de psikolojik tedavi gördüğünü de açıkladı. Rech, “Ancak terapiyi yarıda kesmiş” dedi. Saldırgan, okulda 12 kişiyi vurduktan sonra yakındaki psikiyatri kliniğinde çalışan bir bahçıvanı da öldürmüştü.Saldırganın silah konusunda eğitimli olduğu da ortaya çıktı. Bakan Rech, Kretschmer’in babasının üyesi olduğu atıcılık kulübüne misafir üye olduğunu belirterek, burada ateşli silahlar konusunda tecrübe kazanmış olabileceğini ifade etti. Saldırganın paintball tutkunu olduğu, babasının onun için evin bodrumuna özel bir atış sahası yaptırdığı da öğrenildi.Saldırganın okulda 60, klinik önünde 9, oto galerisinde de 60 mermi kullandığı açıklandı. Kurşun geçirmez yelek ve özel tim kıyafeti giyen saldırganın üzerinden 130 adet mermi çıkmıştı.Rech, babasının şifreli silah dolabında da 4 bin 600 mermi bulunduğunu, Tim’in şifreyi bildiğini de söyledi.Bir ambalaj şirketinin sahibi olan baba Kretschmer hakkında da Ateşli Silahlar Yasası’nı ihlalden soruşturma açıldı. Stuttgart Savcılığı, babanın 10’u uzun namlulu 15 silahı olduğunu, bunların özel bir kasada tutulması gerektiği, ancak 9 milimetrelik bir Baretta’nın yatak odasında bulunduğunu belirtti. Bu silahın, Tim Kretschmer tarafından katliamda kullanıldığı açıklandı.Kretschmer ile 10-11 yaşındayken aynı sınıfta okuyan Berat Kaçar (17), o yıllarda çekilen, sınıf fotoğrafına bakarken, yaşananlara inanamadığını söyledi. Tim’le birlikte Albertville Lisesi’nde aynı sınıfta okuduğunu anlatan Kaçar, şunları söyledi: “Tim iyi bir aileye mensup, akıllı bir çocuktu. Dersleri, notları iyiydi. Birlikte futbol oynardık. Tim’in eyalet masa tenisi şampiyonlukları da vardı. Onu en son olaydan kısa bir süre önce otobüste gördüm. Sadece selamlaştık.”Görgü tanıkları olayı şöyle anlattı:Kurşun yağan sınıflardan birinde okuyan Selina Doğan, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı: “Silahla sınıfa girdi ve hiçbir şey söylemeden sağa-sola ateş etmeye başladı. Çılgın gibiydi. Öğretmenimiz yere yatmamızı istedi. O sırada iki kız öğrencinin kanlar içinde yere yağıldığını gördüm. Üzerimizden vızır vızır kurşunlar geçerken sıranın altına saklandım. Bir ara sınıftan çıktı ama dönüp tekrar ateş açtı. Bunları unutup, bu okula devam edebileceğimden emin değilim.”Kimsenin dikkatini çekmeden yaşamını sürdüren Tim Kretschmer’ın vahşi eylemine ilişkin bazı ipuçları polisin evinde yaptığı aramada ortaya çıktı; en kanlı korku filmlerini seven Kretschmer, şiddet dolu “shoot-em-up” (Önüne çıkanı vur) tarzı video oyunlarından büyük zevk alıyordu.Olayın ardından Kretschmer’in evini basan polis, gencin bu oyunların en iyilerinden biri olan Counter Strike’ın (CS) hayranı olduğunu ortaya çıkardı.Kretschmer, monitörünün karşısında saatlerce düşman peşinde koşturuyor, oyundaki çeşit çeşit silahı öldürmek için kullanıyordu.CS de ya teröristi ya da bir kontr-terör personelini canlandıran oyuncu, verilen görevi karşısındaki rakibi yok ederek yerine getirmeye çalışıyor. Profesyonel oyuncuların büyük ilgisini çeken CS’in ligleri de buluyor, online küresel turnuvaları düzenleniyor.Türkiye’deki internet kafelerde de büyük rağbet gören oyun, daha önce de gerçek katliamlara konu olmuştu. ABD’de Virginia Tech Üniversitesi’ni basarak 32 kişiyi öldüren, 25 kişiyi yaralayan Seung-Hui Cho da bir CS hayranıydı ve avukat Jack Thompson’ın iddiasına göre, katliamın tatbikatını CS oynayarak yapmıştı. Brezilya’da CS’in tüm versiyonlarının satışı, içerdiği şiddet öğeleri yüzünden kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 2007’de yasaklandı.Katliamın büyümesini, okul müdürünün yaptığı şifreli anonsun engellediği ortaya çıktı. Kretschmer’in elinde silahıyla sınıflara girdiğini fark eden müdürün, kapalı devre anons sisteminden “Frau Koma kommt (Bayan Koma geliyor)” anonsu yaptığı öğrenildi. Alman ZDF kanalına konuşan bir öğrenci, müdürün bütün okula anons yaptığını açıklayarak, “Bu şifreli sözlerin anlamı ‘okula bir saldırı geliyor’. Bunu duyan öğretmenimiz, sınıfın kapısını kilitledi” diye konuştu.2006’da da Münster kentinde 18 yaşındaki bir genç, eski okuluna silahlı saldırı düzenleyip, 37 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etmişti. ‘Frau Koma kommt’ şifreli anonsun da, bu olaylardan sonra okul yönetiminin aldığı önlemlerden biri olduğu ifade edildi.Aynı okulda okuyan Ali Dede de (16), okula yaklaşık bir yıl önce saldırı tehdidi yapıldığını belirterek “Bu nedenle yaklaşık üç ay polis gözetiminde bulunduk. Öğretmenlerimiz, bu tehdidin internet üzerinden geldiğini açıklamıştı. Ancak tehdit edenin Tim olup olmadığını bilmiyorum” dedi.Kretschmer’in son görüntülerini, Orhan Koçer cep telefonuyla kameraya aldı. Koçer, çatışma seslerini duyunca dışarı çıktıklarını ve silahlı bir genç gördüklerini belirterek, şunları anlattı:“Tim’i elinde silahıyla görünce, bir yere saklanıp görüntüyü kaydetmeye başladım. Yaralandıktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Bütün olup bitenleri kaydettim” dedi.Koçer’in kaydettiği görüntülerde saldırgan, iki kişiyi öldürdüğü otomobil galerisinin önündeki otoparkta görülüyor. Polis tarafından sıkıştırılan saldırgan, sağa sola doğru gidip gelirken ayağından vuruluyor. Yere yığılan saldırgan daha sonra intihar ediyor. Bir kişinin de “Orhan dikkat et, çek” dediği duyuluyor.