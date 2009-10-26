İnternette köklü değişim

İnternetin yönetimi ve alan adlarının tahsisinde tek söz sahibi ABD'nin Icann (Internet corporation for assigned names and numbers) kuruluşu, internet adreslerinin bundan böyle Çince, Arapça, Korece, Japonca veya başka bir karakterde yazılabileceğini açıkladı.

Icaan Yönetim Kurulu Başkanı Peter Dengate Thrush, Güney Kore'nin başkenti Seul'de altı gündür süren konferansın son gününde yaptığı açıklamada, cuma resmen yürürlüğe girecek bu kararın, 40 yıl önce icadından bu yana internetteki en köklü teknik değişiklik olduğunu söyledi.

Icaan İcra Kurulu Başkanı Rod Beckstrom da 2010 ortalarında hayata geçecek bu değişikliğin sayıları giderek artan İngilizce konuşmayan kullanıcıların internetten yararlanmalarını kolaylaştıracağını belirtti.

Beckstrom, bugün dünyadaki 1,6 milyar internet kullanıcısının yarıdan fazlasının yazısı Latin karakterinde olmayan diller kullandıklarını kaydetti.