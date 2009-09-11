İnternette 'fukara-net' tarifesi





Sosyal internet

Tarife fiyatı 5-6 TL

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, "Türkiye'de herkes internet okur-yazarı olacak" yönündeki açıklaması somut karşılığını buldu. Türk Telekom, kalkınmada öncelikli 50 ilde internet kullanımını yaygınlaştırmayı, toplumun geniş kesimini internetle tanıştırmayı amaçlayan 'internet paketi' geliştirdi. Türk Telekom, paketi 'onay' için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi.Kurul, önceki günkü toplantısında Türk Telekom'un 'sosyal internet' paketini onayladı. Söz konusu tarifede internete bağlantı hızı 512 kilobit ve her bir aboneye ayrılacak kota da 512 megabayt olarak düzenleniyor. BTK yetkilileri, "Bu tarife, interneti az kullanan, dar gelirli aileler için gündeme geliyor. Bağlantı hızı düşük, kota diğer paketlere göre sınırlı" dedi. BTK yetkilileri, sosyal paketin aylık ücretine ilişkin soruyu, "Onaylanan tarife, Türk Telekom'un toptan satış fiyat. Telekom, internet servis sağlayıcılara bu tarifeden satış yapacak. Servis sağlayıcılar da bunu kullanıcılara sunacak. Sosyal paket, diğer tarifelere göre çok ucuz olacak" diye yanıtladı.TTNet'in sunduğu ADSL hizmetinde, 4G için aylık abonelik 27 TL alınıyor. Bağlantı hızı ve kotası çok yüksek olan bu tarife ile 'sosyal paket' karşılaştırması yapıldığında ortaya net bir tablo çıkıyor. Sosyal paketin, 5-6 TL arasında olabileceği hesaplanıyor.