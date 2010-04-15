İnternette çocuk istismarı artıyor

T24 -

İnternette çocuk pornografisi konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan İtalya merkezli ''Telefono Arcobaleno'' adlı organizasyonun hazırladığı ''İnternette Çocukların Cinsel İstismarı Yıllık Raporu''ndan derlediği bilgilere göre, çocuk istismarı sürekli artış gösteriyor.Rapora göre, geçen yıl online ortamda 36 bin 149 çocuğa ait 1 milyon 700 bin istismar ve zulüm görüntüsü dolaştı, bu istismara maruz kalanların yüzde 42'sini yedi yaş altı, yüzde 77'sini dokuz yaş altı çocuklar oluşturdu.

İnternette çocuk istismarının hızlı ve ürkütücü bir şekilde arttığı Avrupa ülkelerinde, bu tür internet sitelerinin sayısı ve bu sitelere olan tüketici yönelimi gözle görülür bir ölçüde arttı.







''İnternette filtrelemenin doğru olup olmadığı'' ve ''internet özgürlüğü'' konularını tartışan Avrupa'da online ortamda çocuk istismarı, altı yılda dört kat artarak, yüzde 149 büyüdü.









Çocukları ailelerine kavuşturulmalı









Raporda, cinsel istismara maruz kalarak fotoğrafları ya da video görüntüleri internette yer alan çocukların yüzde 1'inden daha azının bulunarak, ailelerine teslim edilebildiğine dikkat çekildi.







Bu çocuklarla ilgili materyalleri internet üzerinden takip eden kullanıcıların yaşadığı ülkelerin başında ABD, Almanya, Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada'nın geldiği belirtilen raporda, sanal ortamda istenilen yaş, ırk ve fiziksel özelliklere sahip çocuklara ait fotoğraf ve video görüntülerine ücretsiz veya kredi kartıyla sahip olunabildiği ve bu durumun herhangi bir cezai yaptırımının olmadığı kaydedildi.