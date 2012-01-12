-İnternette bilgi paylaşımı "yaz hırsızlıklarının" nedeni ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen, çocukların yüzde 42'sinin kişisel bilgilerini internetten paylaştığını belirterek, "Yaz dönemindeki hırsızlıklardın bir kısmı bu nedenle oluyor" dedi. YÖNETDER tarafından genel merkezde dün akşam ''Güvenli internet ve Güvenli İnternetin Dünyadaki Uygulamaları'' konulu seminer düzenlendi Osman Nihat Şen, güvenli internet ile ilgili yaptığı sunumunda, dünyada son 20 yılda internet kullanımının hızla arttığını belirterek, internetin yararlarını anlattı. Verimli kullanıldığında yararlı bir araç olan internetin bilinçsiz kullanılması durumunda insanların bunun altında ezileceği uyarısında da bulunan Şen, internetin zararlarına da dikkati çekti. Ailelerin yüzde 90'ının, çocuklarının internette çeşitli risklere karşı rahatsız olduğunu ifade eden Şen, ailelerin başlıca endişelendikleri konunun pornografik ve şiddet içerikli görüntüler olduğununu söyledi. İnternet kullanan çocukların yüzde 85'inin facebook kullandığını, facebook kullanan çocukların üçte birinin 13 yaşın altında bulunduğunu ifade eden Şen, ''İnternet kullanan çocukların yüzde 42'si kişisel bilgilerini internette paylaşılıyor. Yaz dönemdeki hırsızlıkların bir kısmı bu nedenle oluyor. Adres ve tatile gittiği bilgisi bulunan kişileri yan yana getirip birileri işlem yapabiliyor. İnternet dolandırıcıları da çocukların soyadlarından bazı bilgilere ulaşıyorlar'' diye konuştu. Günde ortalama 72 dakika internet kullanıldığını bildiren Şen, çocukların internet kullanımda ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. -''Çocuk profilinde hiçbir zararlı site yok''- Sunumun arından soru cevap kısmında kamu kurumlarında ve okullarda güvenli internetin zorunlu hale gelmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna TİB Başkanı Fethi Şimşek, güvenli internetin bireysel abonelerle ilgili olduğunu belirterek, bu konuda yoğun bir talep geldiğini, kurul kararı çıkması durumunda böyle bir uygulamanın yapılabileceğini bildirdi. Telefonlara gelen SMS ile ilgili bir çalışma yapıldığını, ancak maillere gelen spamların sıfıra indirilmesinin zor olduğunu anlatan Acarer, yapılan çalışmalarda büyük ölçüde çözüldüğünü kaydetti.