İnternette 'adil kullanım kotası' arttırılıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, internet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla DSL internet tarife paketlerine iki yeni paket daha eklenmesine karar verildiğini belirterek, "İnternet servis sağlayıcılarının bu yeni paketleri tüketicilere sunmaya başlamasıyla internet kullanıcılarının paket seçenekleri artmış olacak" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Tayfun Acarer yaptığı açıklamada, yeni DSL internet paketlerinin özelliklerinin "16 Mbit/sn'ye kadar 50 GB AKN'li (Adil Kullanım Noktası) Limitsiz" ve "16 Mbit/sn'ye kadar 100 GB Adil Kullanım Noktası (AKN) Limitsiz" şeklinde belirlendiğini ifade ederek, adil kullanım noktasının bu hız seviyesinde ilk defa 100 GB seviyesine yükseltildiğini, 50 GB adil kullanım noktalı paketle de tüketicilerin seçeneklerinin arttığını bildirdi.

DSL internet tarife paketlerine iki yeni paket daha eklenmesine ilişkin kararın 1 Mayıs 2014'ten itibaren geçerli olacağını ve internet servis sağlayıcılar tarafından tüketicilere sunulabileceğini anlatan Acarer, bu paketlerin engelli, gazi ve şehit yakınlarına yönelik indirimli internet tarifelerinin de onaylandığını ifade etti. Yeni onaylanan bu paketlerle abonelerin artık farklı AKN seviyelerindeki paketleri tercih edebileceklerine dikkati çeken Acarer, BTK tarafından daha önce onaylanan bazı internet kampanyalarının uygulanma sürelerinin de uzatıldığını anımsattı.

Acarer, süresi uzatılan kampanyalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Toptan Al-Sat/IP VAE Yüksek Hızlı DSL İnternet Paketlerine Yönelik Satış Destek Kampanyası, Toptan Günlük ve Saatlik İnternet Kampanyası, ADSL/ADSL2+/VDSL Hat Dondurma Hizmeti Kampanyası, DSL Bağlantı Kampanyası, DSL Nakil Ücreti Kampanyası, ADSL Yeni Satış Kampanyası, Sadakat Kampanyası ve Günlük ve Saatlik İnternet Ücretsiz Kullanım Kampanyalarının uygulama süreleri 31 Mayıs 2014 tarihine kadar uzatıldı. Böylece internet servis sağlayıcılar tarafından Türk Telekom'dan toptan seviyede satın alınan internet erişim hizmetlerinde çeşitli katkı ödemeleri, erişim ücretleri ve bazı sabit ücretlerden muaf olma gibi servis sağlayıcılar lehine birçok avantaj sağlanmış oldu."

Türkiye'de internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Acarer, yaklaşık 8,5 milyonu sabit genişbant ve 24,5 milyonu mobil genişbant olmak üzere 33 milyona yakın internet abonesi bulunduğunu söyledi.

Toplam abone sayısı baz alındığında Türkiye'deki internet kullanımı penetrasyonunun yüzde 74'e yaklaştığına dikkati çeken Acarer, "Kurum olarak insanlarımıza makul fiyatlarla daha kaliteli hizmet sunulmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla, internet kullanıcılarına sunulan hizmetlerde fiyat, hız ve limit seçeneklerini artıran kararlar aldık. DSL internet tarife paketlerine iki yeni paket daha eklenmesi ve kampanyaların uzatılmasına ilişkin kararlarımızla, Kurum olarak, tüketicilerin internet hizmetini daha makul fiyatlarla alabilmelerini, ülke genelinde internet kullanımının yaygınlaştırılmasını ve internet servis sağlayıcıları arasında rekabetin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.