Derya Sazak: Meltem Demirören, pornografi sitesi haline gelen milliyet.com.tr'yi kolladı!

Damla Uğantaş

"İmralı tutanakları" manşetinin yayınlanmasına Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tepki üzerine büyük bir sarsıntı geçiren Milliyet'te Hasan Cemal'in köşesini kapattıktan yaklaşık beş ay sonra kendisi de Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Derya Sazak, süreci anlattığı kitabında gazetenin sahibi Demirören ailesine çeşitli eleştiriler yöneltti.

Sazak, Başbakan'ın Hasan Cemal'i hedef alarak dile getirdiği "Batsın senin gazeteciliğin" sözlerine gönderme yaparak adını koyduğu "Batsın Böyle Gazetecilik" kitabında, Türkiye'nin en çok trafik alan 10 mecrası arasında bulunan gazetenin internet sitesi milliyet.com.tr'nin "pornografi sitesi hâline geldiğini" iddia etti.

Sazak, Milliyet İcra Kurulu üyelerinden Meltem Demirören’i sitenin bu hâlini kollamakla suçlarken, "Her aşamada aile değerlerinde söz edip Milliyet internetini, pornografi sitesi haline dönüştürmek, üstelik bu durumu bir 'kadın' yönetim kurulu üyesi tarafından kollanıyor olması rahatsız ediciydi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırının ardından Washington muhabiri Pınar Ersoy’a verdiği özel demecin Milliyet gazetesinin manşetinde ve diğer birçok yayında yer almasına rağmen milliyet.com.tr’de yayımlanmadığını belirten Sazak, kitabında, bu konudaki itirazına Meltem Demirören’in "İnternet sizin sorumluluğunuzda değil" cevabını verdiğini söyledi.

Sazak’ın kitabında Milliyet'in internet sitesine ilişkin olarak tepkisini dile getirdiği bölüm şöyle: