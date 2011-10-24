-''İnternetin kontrolü'' artık elinizde ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, internet kullanıcılarının ''eğer isterse'' güvenli internet kullanma hakkına ''ücretsiz'' olarak sahip olabileceğini bildirdi. Acarer, 3 aylık test dönemi 22 Kasım'da sona erecek olan güvenli internet sürecini değerlendirdi. Güvenli internet konusunda yapılan düzenlemenin 28 Temmuz 2010 tarihinde alınan tüketici hakları yönetmeliğinde yer alan bir maddeye dayandığını söyleyen Acarer, o maddeye göre kişinin ''eğer isterse'' güvenli internet kullanma hakkına ''ücretsiz'' olarak sahip olabileceğini vurguladı. Güvenli internet profillerinin şimdi de kullanıldığını ancak kullananların sayısına bakıldığında bunun 22 binle sınırlı kaldığını anlatan Acarer, ''Bir başka deyişle Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 99,5'i günümüzde güvenli interneti tercih etmiyor'' dedi. Acarer, bu durumun nedenlerini şöyle sıraladı: ''Şu anda Türkiye'de 11,5 milyona yaklaşan aktif internet kullanıcısı var. Türkiye'deki aile yapısını dikkate aldığınızda, interneti kullanan yaklaşık 40 milyon kişi var demektir. Avrupa'da internette ayda vakit geçirme oranında Türkiye üçüncü olduğu halde neden güvenli interneti kullanmıyor? Çünkü bu sistem hem paralı, hem internetinizde ciddi yavaşlamaya yol açıyor, hem de en önemlisi güvenli internet talebinde bulunduğunuzda abone merkezine gidip, bir çok prosedürle uğraşmanız gerekiyor. Bize internetten veya çağrı merkezlerinden yılda 200 bin civarında sitelerle ilgili şikayetler geliyor. Türkiye, tüm Avrupa'da bu konuda en çok şikayet alan ülkelerin başında yer alıyor. Oysaki Avrupa'nın bizim nüfusumuza yakın ülkelerinde bu sayı 30-40 bini geçmiyor. Yani şu anda demek ki internet kullanıcılarından bazılarının birtakım içeriklerden ciddi rahatsızlığı var. Şimdi getirilen düzenleme bu insanları ilgilendiriyor. Eğer siz 'ben internetimin içeriğinden memnunum, değişiklik istemiyorum' derseniz, mevcut durumunuz devam edecek demektir. Ancak bir başkası internetteki içerikten rahatsızsa ona bir seçenek getiriliyor.'' Düzenlemeyle ücretsiz, hızı düşük olmayan ve herhangi bir başvuru yapmaya gerek kalmayan güvenli internete sahip olunabileceğini belirten Acarer, ''Sadece internet ortamında bu konudaki isteminizi belirtiyorsunuz. Bu doğrultuda size bir kullanıcı adı ve şifresi veriliyor. Böylelikle güvenli interneti kullanmaya başlıyorsunuz. İsterseniz çocuk seçeneğini kullanıyorsunuz. Diyelim ki vazgeçtiniz akşam evde aile profiline geçebiliyorsunuz. Bu profil içinde birtakım alt profilleri seçme hakkına da sahipsiniz. Ya da dediniz ki 'ben hepsinden çıkıyorum, güvenli interneti kullanmayacağım', ona geçebiliyorsunuz. Bu son derece güzel bir olay'' değerlendirmesinde bulundu.