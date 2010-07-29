İnternete yeni güvenlik önlemleri geliyor

T24- İnternetin ve alan isimlerinin yönetiminden sorumlu Amerikan kuruluşu (Icann), siber korsanların kullanıcıları aldatmak için sahte siteler kullanmalarını engelleyecek yeni güvenlik önlemleri getirildiğini açıkladı.



Icann'in internet güvenliğnide uzman bir kuruluş olan Verisign ve ABD Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği sistem, internet sitelerine yasal olduklarını ispat edecek bir "şifreli kimlik" tahsis ediyor.



Ntv''de yer alan habere göre, sistem, böylece bilinen ve meşru sitelere benzeyen sahte sitelere ve internet kullanıcılarının kişisel bilgilerini sağlayacak virüs ve kötü niyetli programları indirmelerine engel olacak.

Icann Direktörü Rod Beckstrom, yeni güvenlik önleminin tanıtımı amacıyla Las Vegas'ta düzenlenen konferansta, bunun her açıdan tarihi bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Bu güvenlik sistemi bilgisayar kullanan herkes için iyi bir şey ve bizim için de çok şey ifade ediyor" dedi.

"Domain Name System Security Extensions" (DNSSEC) adı verilen sistem, her internet adresine gizli ve özel bir kod ekliyor.

Sanal güvenlik uzmanı Dan Kaminsky, böylece internette sık sık kullanılan uygulamaların, bir web sitesinin yasal olup olmadığını ortaya koyabileceğini belirtti.

Örneğin Google gibi arama motorları, bir bankanın online işlem sayfasının gerçek olup olmadığını söyleyebilecek.

Kaminsky, yeni sistemle ilgili açıklamasında, "Bir müşteri bankadan mail aldığında, bunun gerçekten bankadan geldiğinden emin olmalı. Icann tarafından geliştirilen sistem, bizim bunun gerçek olmasına ihtiyacımız olan bir araç" diye konuştu.