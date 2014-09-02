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'İnternete sızan ses kayıtları 25 Aralık operasyonundan'

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 'paralel yapı' soruşturmasına gönderdiği gizli yazıya göre, internete sızan ses kayıtlarının dinlemeyi yapan polislerin sızdırdığı iddiası yer aldı

02 Eylül 2014 20:36

25 Aralık soruşturması sonrasında bazı telefon görüşmelerinin internette yayınlanması üzerine inceleme yapan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), 12 ses kaydının soruşturma dosyasından sızdırıldığını belirledi.

Al Jazeera'den Selahattin Günday'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen emniyetteki ‘paralel yapı’ soruşturması kapsamında hazırlanan soruşturma dosyasında, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) savcılığa gönderdiği ‘gizli’ bir yazı da var.

25 Aralık soruşturması sonrasında bazı telefon kayıtlarının internet ortamında yayınlanması üzerine inceleme yapan TİB tesbit ettiği usulsüzlükleri savcılıkla paylaştı.

 

12 ses kaydı soruşturma dosyasından sızdırılmış

 

Telekomünikasyon İletişim Başkanı Ahmet Cemaleddin Çelik imzalı yazının konusunda ‘Soruşturmanın gizliliğini ihlal’ yer aldı.

TİB, 121 İnternet sitesinde yayınlanan 12 adet ses kaydını,  polis tarafından kendisine bildirilen ve mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerin kodlarıyla karşılaştırdı. 12 kaydın da 2012/656 sayılı (25 Aralık soruşturması) soruşturma kapsamında elde edilen dinlemeler olduğunu belirledi.

Savcılığa gönderilen yazıda, son dönemde hakkında dinleme kararı bulunan telefon görüşmelerinin içeriklerinin ‘TİB ID bilgisi ile (TİB’teki kayıt numarası) internet ortamında  yayınlandığı da özellikle belirtildi.

Dinlemeyi gerçekleştiren polis memurlarının TİB kayıtlarında yer aldığını belirtilen yazıda  bu polislerin aidiyet numaralarını (dinlemeyi yapan polislerin kullandığı kod) da savcılığa bildirdi.

 

Dinleme kayıtlarını görevli polisler dışında kimse bilemez

 

TİB Başkanı Çelik yazısında, internet ortamındaki kayıtların üzerinde yazan ses kayıt numaralarının dinlemeyi yapan kişilerin dışında herhangi birinin bilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Bu değerlendirme, dinleme kayıtlarını görevli polisler dışında kimsenin bilemeyeceği ve sızdıramayacağı anlamına geliyor.

‘Söz konusu kayıtların internet ortamına verilmesinin soruşturmanın gizliliğini ihlali olarak değerlendirildiğini’ belirten TİB Başkanı Çelik, polisler hakkında soruşturma yapılmasını talep etti.

 

12 ses kaydından 10'u Fatih Saraç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında

 

TİB’in soruşturma dosyasından dediği 12 ses kaydından 10’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ciner Medya Grubunun eski yöneticisi Fatih Saraç arasında geçen konuşmalar. 2 kayıt ise Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın Erdoğan’ın Başbakan iken danışmanı olan Mustafa Varank ile yaptığı  görüşmelere ait.

 

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