'İnternete sızan ses kayıtları 25 Aralık operasyonundan'

25 Aralık soruşturması sonrasında bazı telefon görüşmelerinin internette yayınlanması üzerine inceleme yapan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), 12 ses kaydının soruşturma dosyasından sızdırıldığını belirledi.

Al Jazeera'den Selahattin Günday'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen emniyetteki ‘paralel yapı’ soruşturması kapsamında hazırlanan soruşturma dosyasında, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) savcılığa gönderdiği ‘gizli’ bir yazı da var.

25 Aralık soruşturması sonrasında bazı telefon kayıtlarının internet ortamında yayınlanması üzerine inceleme yapan TİB tesbit ettiği usulsüzlükleri savcılıkla paylaştı.

12 ses kaydı soruşturma dosyasından sızdırılmış

Telekomünikasyon İletişim Başkanı Ahmet Cemaleddin Çelik imzalı yazının konusunda ‘Soruşturmanın gizliliğini ihlal’ yer aldı.

TİB, 121 İnternet sitesinde yayınlanan 12 adet ses kaydını, polis tarafından kendisine bildirilen ve mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerin kodlarıyla karşılaştırdı. 12 kaydın da 2012/656 sayılı (25 Aralık soruşturması) soruşturma kapsamında elde edilen dinlemeler olduğunu belirledi.

Savcılığa gönderilen yazıda, son dönemde hakkında dinleme kararı bulunan telefon görüşmelerinin içeriklerinin ‘TİB ID bilgisi ile (TİB’teki kayıt numarası) internet ortamında yayınlandığı da özellikle belirtildi.

Dinlemeyi gerçekleştiren polis memurlarının TİB kayıtlarında yer aldığını belirtilen yazıda bu polislerin aidiyet numaralarını (dinlemeyi yapan polislerin kullandığı kod) da savcılığa bildirdi.

Dinleme kayıtlarını görevli polisler dışında kimse bilemez

TİB Başkanı Çelik yazısında, internet ortamındaki kayıtların üzerinde yazan ses kayıt numaralarının dinlemeyi yapan kişilerin dışında herhangi birinin bilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Bu değerlendirme, dinleme kayıtlarını görevli polisler dışında kimsenin bilemeyeceği ve sızdıramayacağı anlamına geliyor.

‘Söz konusu kayıtların internet ortamına verilmesinin soruşturmanın gizliliğini ihlali olarak değerlendirildiğini’ belirten TİB Başkanı Çelik, polisler hakkında soruşturma yapılmasını talep etti.

12 ses kaydından 10'u Fatih Saraç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında

TİB’in soruşturma dosyasından dediği 12 ses kaydından 10’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ciner Medya Grubunun eski yöneticisi Fatih Saraç arasında geçen konuşmalar. 2 kayıt ise Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın Erdoğan’ın Başbakan iken danışmanı olan Mustafa Varank ile yaptığı görüşmelere ait.