İnternete düşen görüşme koltuktan etti

Doğan Holding’e 826 milyon liralık vergi cezası

DYH'den 914 milyon liralık teminat istendi

Doğan Yayın Holding yargıya gidecek

Ulusoy’un yerine Mehmet Kilci

Kilci’nin özgeçmişi

Ulusoy’un özgeçmişi

Doğan Yayın Holding’e kesilen 862 milyon liralık vergi cezası öncesindeki sorunlarla ilgili olarak, Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik ile konuşma kayıtları ortaya çıkan Maliye Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy görevinden ayrıldı.Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy, Lefkoşa Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğine atandı.Ulusoy'un ayrılmasıyla boşalan Gelir İdaresi Başkanlığına da İdarede Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Kilci'nin ataması yapıldı.Gelir İdaresi Başkanı Ulusoy'un, 3 Mart akşamından geçerli olmak üzere yıllık izne ayrıldığına dair dilekçeyi kuruma sunduğu belirtildi.Ulusoy'un atamasında, Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik ile holdinge kesilen 826 milyon TL’lik vergi cezası öncesindeki sorunlara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kayıtlarının ortaya çıkması ve bunun yarattığı rahatsızlığın etkili olduğu belirtiliyor.Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın talimatı üzerine gerçekleştirildiği belirtilen Akif Ulusoy ile Soner Gedik arasındaki telefon görüşmesinin internet siteleri sonra da gazetelerde yeralmasının ardından gözler Gelir İdaresi Başkanlığı’na çevrilmişti. Gelir İdaresi Başkanı Ulusoy sessizliğini uzun bir süredir korurken, hükümetin atama kararı duyuruldu.Gedik ve Ulusoy`un yaptığı sohbetin kayıtları internet ortamında yayıldıktan sonra Maliye yetkilileri, hukuken bir delil taşımadığını söyledikleri sesin Ulusoy`a ait olduğunu doğrulamış, Doğan Yayın Holding`e 2003 yılına ilişkin olarak 5 yıllık zamanaşımına uğramaması için 2008 yılı Aralık ayında ceza kesildiğini belirterek, şu bilgiyi vermişti: “İlk vergi raporu kaçakçılık cezası öngörmüyor. Uzlaşma kapsamına girebilecek nitelikte. Bu kapsamda mükellefin bilgi edinme isteği üzerine yapılmış bir telefon konuşması. Bir ortam dinlemesi söz konusu değil. Yasadışı telefon dinlemesi karşısında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.”Ulusoy'un ayrılmasıyla boşalan Gelir İdaresi Başkanlığına İdarede Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Kilci atandı.Mehmet Kilci, Gelir İdaresi'nin Osman Arıoğlu ve Ulusoy'dan sonraki 3. başkanı olarak kayıtlara geçti.Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci'nin kardeşi olan Mehmet Kilci'nin Gelir İdaresi Başkanlığına atanmasıyla birlikte, Kilci kardeşler, ekonominin iki önemli kurumunun yönetimini üstlenmiş oldu.Gelir İdaresinin yeni Başkanı Kilci 1966 yılında Kayseri'de doğdu.İlk, orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Kilci, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1990 yılında Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Mehmet Kilci, 1993-2001 yılları arasında Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığında Maliye Müfettişi olarak çalıştı.1998-2000 yılları arasında ABD Carnegie Mellon Üniversitesinde kamu yönetimi programında yüksek lisans eğitimi alan Kilci, 2001 yılında ise Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığında Maliye Başmüfettişi oldu.Mehmet Kilci, 28 Eylül 2004'te Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken, 30 Eylül'de Bursa Defterdarlığına getirildi. Kilci, 2 Ağustos 2005'te de Bursa Vergi Dairesi Başkanı oldu.21 Eylül 2006 tarihinde vekaleten, 16 Ekim 2007'de ise asaleten Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Mehmet Kilci, bu sabah da Gelir İdaresi Başkanlığına getirildi.Evli ve 1 çocuk babası olan Kilci, iyi derecede İngilizce biliyor.Lefkoşa Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğine atanan Mehmet Akif Ulusoy, 1961'de Tavşanlı'da doğdu. 1978'de Tavşanlı Atatürk Lisesi'ni, 1982'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.Ulusoy, 1983'te açılan giriş sınavını kazanarak, Hesap Uzman Muavinliğine ve yeterlilik sınavında da başarı göstererek, 8 Ekim 1986'da Hesap Uzmanlığına atandı. 12 Haziran 1993'te Baş Hesap Uzmanı oldu.Mehmet Akif Ulusoy sırasıyla Ocak 1995'te Beyoğlu Vergi Dairesi Başkan Vekili, Ocak 1996'da Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkan Vekili, Ocak 1997'de İstanbul Defterdar Yardımcısı Vekili, Ocak 2003'te İzmir Defterdarı, Ağustos 2004'te İstanbul Defterdarlığı görevlerine atandı.Gelir İdaresi teşkilatının yeniden yapılanması nedeniyle Eylül 2005'te de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.Temmuz 2006'da Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanan Ulusoy, eş zamanlı olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Ulusay Ekim 2007’den bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu.Evli ve 2 çocuk babası olan Ulusoy, İngilizce biliyor.