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Yaşam

İnternet yeni bir dil yarattı.

İnternet yeni bir dil yarattı. NTV'nin derlemesine göre kullandığımız kelimelerin kısaltmaları.

16 Aralık 2009 02:00

T24 -  İnternet yeni bir dil yarattı. NTV'nin derlemesine göre kullandığımız kelimelerin kısaltmaları şöle:

Mrb: Merhaba

Nbr: Ne Haber

Aeo: Allaha emanet ol

Nope: Sorun değil

U: Sen

1 şey: Bir şey

Olm: Oğlum

Tşk: Teşekkür ederim

Gg: Güle güle

Kahve6: Kahvaltı

Öpt: Öptüm

Kib: Kendine iyi bak

-kont: Kontürüm yok

Lol: Çok gülüyorum

Asl: Yaş/Cinsiyet/Şehir

İi: İyi

Eet: Evet

xxx: Çok öptüm

S.a: Selamün Aleyküm

Slm: Selam

Hg: Hoşgeldin

Zmn: Zaman

Brb: Be right back

Gtg: Go to go

:-/ Kuşkulu

:-))) Çok güldüm

:P Dil çıkarmak

:-[ Sıkılmış ve üzgün

:-)  Mesaj

:-(  Üzgün yüz

:-)  Gülümseme

%-)  Saatlerdir ekrana bakıyor

:-D Kahkahayla gülmek

:S Kafası karışmış

:-((  Gerçekten üzgün

:-* Öpme

:-x  Sır vermek

:)~  Salyası akıyor

:-ı  İlgisiz

;-) Göz Kırpma



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