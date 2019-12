T24 - İnternet yeni bir dil yarattı. NTV'nin derlemesine göre kullandığımız kelimelerin kısaltmaları şöle:

Mrb: Merhaba

Nbr: Ne Haber

Aeo: Allaha emanet ol

Nope: Sorun değil

U: Sen

1 şey: Bir şey

Olm: Oğlum

Tşk: Teşekkür ederim

Gg: Güle güle

Kahve6: Kahvaltı

Öpt: Öptüm

Kib: Kendine iyi bak

-kont: Kontürüm yok

Lol: Çok gülüyorum

Asl: Yaş/Cinsiyet/Şehir

İi: İyi

Eet: Evet

xxx: Çok öptüm

S.a: Selamün Aleyküm

Slm: Selam

Hg: Hoşgeldin

Zmn: Zaman

Brb: Be right back

Gtg: Go to go

:-/ Kuşkulu

:-))) Çok güldüm

:P Dil çıkarmak

:-[ Sıkılmış ve üzgün

:-) Mesaj

:-( Üzgün yüz

:-) Gülümseme

%-) Saatlerdir ekrana bakıyor

:-D Kahkahayla gülmek

:S Kafası karışmış

:-(( Gerçekten üzgün

:-* Öpme

:-x Sır vermek

:)~ Salyası akıyor

:-ı İlgisiz

;-) Göz Kırpma