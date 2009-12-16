T24 - İnternet yeni bir dil yarattı. NTV'nin derlemesine göre kullandığımız kelimelerin kısaltmaları şöle:
Mrb: Merhaba
Nbr: Ne Haber
Aeo: Allaha emanet ol
Nope: Sorun değil
U: Sen
1 şey: Bir şey
Olm: Oğlum
Tşk: Teşekkür ederim
Gg: Güle güle
Kahve6: Kahvaltı
Öpt: Öptüm
Kib: Kendine iyi bak
-kont: Kontürüm yok
Lol: Çok gülüyorum
Asl: Yaş/Cinsiyet/Şehir
İi: İyi
Eet: Evet
xxx: Çok öptüm
S.a: Selamün Aleyküm
Slm: Selam
Hg: Hoşgeldin
Zmn: Zaman
Brb: Be right back
Gtg: Go to go
:-/ Kuşkulu
:-))) Çok güldüm
:P Dil çıkarmak
:-[ Sıkılmış ve üzgün
:-) Mesaj
:-( Üzgün yüz
:-) Gülümseme
%-) Saatlerdir ekrana bakıyor
:-D Kahkahayla gülmek
:S Kafası karışmış
:-(( Gerçekten üzgün
:-* Öpme
:-x Sır vermek
:)~ Salyası akıyor
:-ı İlgisiz
;-) Göz Kırpma