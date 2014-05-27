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Yaşam

İnternet 'yaşlılıkta yalnızlığa deva olabilir'

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir kamuoyu yoklaması İngiltere 65 yaş üstü insanların yüzde 10'unun yalnızlıktan şikâyet ettiğini göstermişti

27 Mayıs 2014 19:43

İngiltere'de Policy Exchange adlı düşünce kuruluşu, temel bilgisayar ve internet eğitimiyle 65 yaş üzerindekilerin çektiği yalnızlıkla mücadele edilebileceğini belirtti.

Kuruluş tüm İngiltere vatandaşlarına elektronik posta göndermek ve sosyal medya kullanımı gibi temel bilgisayar eğitimi verilmesi çağırısı yaptı.

Policy Exchange İngiltere'deki 65 yaş üstü insanların yüzde 40'ının evlerinde internet erişimine sahip olmadığını, genelde de beş milyon kişinin hiç internet kullanmadığını vurguladı.

Kuruluşun yayımladığı raporda ayrıca giderek yaşlanan nüfusun gelecekte "büyük bir sorunla" karşı karşıya kalacağı ve aileler iş için birbirlerinden uzaklaştıkça tecrit olma riskine girdikleri vurgulandı.

Raporun yazarı Eddie Copeland, temel bilgisayar kullanım bilgilerini öğrenmenin yaşlıların yalnızlığını azaltabileceğini belirtti.

Copeland, gelecek 20 yıl içinde 85 yaş üstü insanların sayısının iki katına çıkması beklenen ülkede bu öğrenimin büyük ekonomik ve sosyal yararlar sağlayacağını söyledi.


'Yalnızlaşan dünyada internet hayati önemde'


Copeland, "Hızla değişen ve bireylerin yalnızlaştığı bir dünyada, toplumdaki herkesin internet kullanması ve yararlarını anlaması hayati önemde. Basit bir elektronik posta yazabilmek ya da sosyal paylaşım sitelerine erişebilmek, yaşlı insanların kilometrelerce ötedeki yakınlarıyla iletişim kurmalarını sağlayabilir" dedi.

Ancak yaşlılara ve ailelerine destek sağlayan yardım kuruluşu Independent Age'ten Andre Kaye "Yaşlı insanları internet kullanmaya teşvik etmek yalnızlıkla başa çıkabilmeleri için iyi bir yol olabilir. Ancak bu tek yöntem değil. Teknoloji kullanamayanlar için örneğin postaneye gidip insanlarla iletişim kurabilmek en az bu kadar önemli" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir kamuoyu yoklaması İngiltere 65 yaş üstü insanların yüzde 10'unun yalnızlıktan şikâyet ettiğini göstermişti.


BBCTürkçe

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