İnternet yasağı Erdoğan'ın yöntemini suç sayıyor!

T24

Ailenin korunması önemli



Kelimeler engellenmedi



22 Ağustos’ta internette ne değişecek



'Uluslararası raporlara inanmıyorum'



Ekşi Sözlük’te geri adım



BTK: Konu çarpıtıldı standart pakette değişiklik yapılmadı



Herkes standart pakette





2.5 ay niye beklendi



Ağustos ayında yürürlüğe girecek “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine göre kullanıcılar Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) belirlediği 4 internet filtresinden birini yasa gereği seçmek zorunda kalacak. Yönetmelik, tüm kullanıcıların sadece belirlenen kullanıcı adı ve şifreyle internete girebilmelerine izin verecek. Böylece herkesin ziyaret ettiği siteler, yaptıkları işlemler kayıt altında olacak. Her internet kullanıcısının bir pakete dahil olma zorunluluğu getiren sistemde, ‘standart paket, aile paketi, çocuk paketi ve yurtiçi paket’ler yer alacak. Buna göre Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yasaklı olmasına rağmen YouTube’a girebilmesini sağlayan yöntemler de ortadan kalkacak. DNS ayarlarının siteler aracılığıyla değiştirilerek yasaklı sitelere girme olanağı sağlayan sistem son bulacak.Kullanıcının hiçbir paketi seçmemesi durumunda doğrudan Standart Paket kullanıcısı olacağının altını çizen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Dairesi Başkanı Osman Nihat Şen, internetin zararlı içeriklerinden özelde çocuk, genelde ise ailenin korunması doğrultusunda opsiyon sunulması hedeflendiğini vurguladı. Bu hizmeti almada, kullanıcının rızasının esas alınacağını belirten Şen, “Seçme ve seçmeme konusunda tam bir özgürlük mevcut. Standart paketin bugün kullanılan internetten hiç bir farkı olmayacak. Bu hizmetle internet kullanıcıları sınıflandırılmayacak, bilgiye erişim kısıtlanmayacak” dedi.Paketlerin hangi standartlara göre belirleneceğini anlatan Osman Nihat Şen, şöyle konuştu: “Aile ve çocuk paketlerinde, ceza kanunda suç olan içeriklere sahip olan sitelere erişim olmayacak. Bunlar belirlenecek. Örneğin porno ve kumar siteleri filtrelenecek. Servis sağlayıcılar bu konulara ilişkin çalışmalara devam ediyor. Bugüne kadar kelime ile hiç bir site engellenmedi. Güvenli internet hizmetinde kullanıcılar internet erişimleri hiçbir şekilde tespit edilmeyecek.”Filtreleme ücretsiz olacakHer kullanıcının istediği zaman bir web sayfası üzerinden istediği profile geçiş yapacağını söyleyen Şen, şu bilgileri verdi: “Tek bir profil kullanma zorunluluğu yok. Şu anda kullanılan filtreleme sistemleri ücretli. Bu hizmet, halihazırda birçok işletmeci tarafından ücret karşılığı sunulan filtreleme hizmetlerine veya ücretli filtreleme programlarına alternatif olarak sunulan seçenekli ücretsiz bir hizmetten ibaret. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler ve istekler doğrultusunda, kullanımı kolay ve ücretsiz olarak sunulacak alternatif bir hizmet olarak ‘Güvenli İnternet Hizmeti’ hazırlandı.”22 Ağustos’ta devreye girecek düzenlemeye, ‘aile, çocuk, yurtiçi ve standart paket” olarak 4 değişik filtrelemeye geçilecek.Her internet abonesi bunlardan birini seçmek zorunda kalacak. Seçim yapmayan kullanıcı Standart Paket’e yönlendirilecek.Kara listedeki sitelere giriş yapılamayacak. Üstelik yasaklı site olmadığı belirtilen ‘Standart Paket’le bile bu mümkün olmayacak.Filtreyi aşmak ya da aşmaya çalışmak suç sayılacak.Ayrıca internet servis sağlayıcıları filtrelerin aşılmasını engellemekle sorumlu tutuluyor.Aksi halde onlara da ağır para cezaları öngörülüyor.Standart filtre kapsamında, DNS’ler kullanarak bu tip sitelere girebilenler de artık bunu teknik olarak başaramayacak.Türkiye’nin internet özgürlüğü konusunda sorunu olan bir ülke olmadığını söyleyen Acarer, “Bu konuda açıklanan uluslararası raporlara katılmıyorum. İngiltere ve Almanya’da erişime engellenen site sayısı Türkiye’nin üç katı düzeyinde” dedi.Türkiye’nin en çok ziyaretçi toplayan forumlarından Ekşi Sözlük’ün kapatılması için hosting firmasına Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı’nca mektup gönderildiği belirtildi. Mektubun basına yansımasının ardından, aleyhinde suç duyurusu ve dava açma hazırlıklarının başlaması üzerine TİB, kısa bir açıklama daha yaparak, “Bir engelleme kararı yok” dedi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, ‘İnternetin Güvenli Kullanımı Yönetmeliği’ kapsamında öngörülen düzenlemenin çarpıtıldığını belirterek, standart pakette herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Acarer, “Bunun şimdi gündeme getirilmesi siyasi. Benzeri düzenlemeler Avrupa ülkelerinde de bulunuyor. Bunun bir ‘sansür’ olarak algılanmasına şaşırdım” dedi.Standart pakette mevcut uygulamadan farklı bir filtrenin söz konusu olmayacağını vurgulayan Acarer, şöyle devam etti: “Bir olay bu kadar çarpıtılır mı, pes diyorum. Şu anda herkes standart tarifede. Şimdi 3 tane daha paket getiriliyor. Şimdi biz herkesi çocuk paketine alsak eleştirilere hak verirdim. Ancak bu uygulamayla zaten herkes standart paket içinde kalacak. Ancak isterse diğer paketler için başvuruda bulunacak. Bunun neresi sansür? Standart paket şu anda neyse aynen devam edecek. Şu ankinden farklı bir filtre koyulmayacak. Standart tarifede bir internet sitesinin içeriğinde bir suç varsa zaten erişime engelleniyor. Bunun dışında artı bir şeyler yapacak halimiz yok. Filtre diğer paketlere getiriliyor.”Acarer, yönetmeliğin şubat ayında yayınlanmasına rağmen mayıs ayında tartışılmasına anlam veremediğini belirterek, şöyle konuştu: “Eğer bir sansür iddiası varsa neden bunu söylemek için 2.5 ay beklendi. Konunun şimdi gündeme getirilmesinin nedeni konusunda yorum yapmayacağım ama şubat ayında alınan bir kararın mayıs ayında gündeme getirilmesinin nedeni bence siyasi, başka bir izahını yapamıyorum.”