İnternet ve cep telefonundaki büyük çile sona eriyor

Elektronik ticareti düzenleyen yasa, iki yıllık bekleyişin ardından Meclis’ten geçti. Yasaya göre artık internet ve cep telefonu üzerinden “reklam mesajlarına”na ciddi sınırlama getiriliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, yine Meclis gündeminde bulunan süpermarketlerle ilgili düzenlemenin de en kısa sürede yasalaştırılacağını söyledi. Yasayla getirilen yenilikler şöyle:

İzinsiz gönderilemeyecek

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, internet ve cep telefonu üzerinden ticari elektronik iletiler artık tüketicinin onayı alınmadan gönderilemeyecek. Bu onay yazılı olarak ya da her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek. Onay almadan mesaj ve ileti gönderenlere ise bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İzinsiz iletilerin birden fazla kişiye gönderilmesi halinde ceza 10 kat artacak. İletilerin içeriği alınan onaya uygun olacak. Alıcılar istedikleri zaman bir gerekçe de göstermeksizin ileti almayı reddedebilecek, hizmet sağlayıcı da bu talebin uluşmasını izleyen 3 iş günü içinde ileti göndermeyi durduracak. Bu iletiler esnaf ve tacirlere ise önceden onay alınmaksızın gönderilebilecek.

Veriler paylaşılamayacak

İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirtilecek, bunlara katılımın ve bunlardan yararlanmanın koşulları da kolayca ulaşılabilir olacak. Aracı hizmet sağlayıcılar (alışveriş siteleri) hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Ancak hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, yasa çerçevesinde yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacaklar. Kişisel veriler ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyecek ve başka amaçlarla kullanılamayacak. 1 Mayıs 2015’te yürürlüğü girecek yasayla getirilen kurallara uymayanlara bin liradan 15 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Her 3 kişiden biri

Canikli’nin verdiği bilgiye göre, bu yıl itibariyle Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 53’e yükselirken, internet kullanıcıları arasında online alışveriş yapanların oranı da yüzde 30.8’e ulaştı. Geçen yıl bu oranların yüzde 49/yüzde 24 olduğunu anımsatan Canikli, gelişmiş ülkelerde ise internet kullanımın yüzde 80’lerde, internet kullananlardan online alışveriş yapanların oranının ise yüzde 70’in üzerinde olduğunu söyledi.