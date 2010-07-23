-İNTERNET TEMSİLCİLERİNDEN İNCE'YE ZİYARET TBMM (A.A) - 23.07.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''bugün özgürlük naraları atanların, 1982 Anayasası'na ne oy verdiklerini çok merak ettiğini'' ifade ederek, ''Yüzde yüz emin olun 'evet' oyu vermişlerdir. O zaman da 'evet' veriyorlardı, şimdi de 'evet' veriyorlar'' dedi. İnternette Sansüre Karşı Ortak Platform, TBMM'deki temasları çerçevesinde ilk olarak CHP Grup Başkanvekili İnce'yi ziyaret etti, hazırladıkları deklarasyonu sundu. Heyette yer alan CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, internetin büyük bir olanak olduğunu, ancak yasaklar ve sansür anlayışıyla hiçbir yere varamadıklarını kaydetti. Türkiye'nin önünün açılmasını istediklerini dile getiren Halıcı, ''hükümetin sansürle ilgili açıklamalarının yeterli ve inandırıcı olmadığı'' görüşünü savundu. Halıcı, Türkiye'de kaç sitenin kapalı olduğunun ve bundan sonra kaç tanesinin kapanacağının bilinmediğini söyledi. Halıcı, iktidarın, internet yasaklarından memnun ve bu yasaklarının devamından yana olduğunu öne sürdü. Platform sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Akgül, Türkiye'nin, matbaayı çok küçük hesaplarla geciktirdiğini, şimdi de çok küçük sorunlara odaklanıp, asıl büyük resmi gözden kaçırdıklarını belirtti. Yasaklardan zarar görenlerin Türk halkı olduğunu anlatan Akgül, ''Youtube örneğinde bir suçlu varsa, o videoyu koyandır. Belki de Youtube'dur ama cezayı Türk halkı yiyiyor'' dedi. Akgül, internet yasaklarının çok ölçüsüz olduğunu savunarak, ''Bir paragraf, kitap yüzünden koca bir kütüphaneyi yasaklıyoruz. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çok hızlı bir şekilde çıktı; parlamentoda yeterince tartışılmadı, kötü bir yasa... Bu yasanın, sivil toplumla birlikte yeniden yapılması gerekiyor. Çocuklar için bir düzenleme yapılmış ama bütün toplumu etkiliyor. Demokratik ülkelerde bunlar kabul edilemez. Çocukları hep beraber koruyalım. Vatandaş neyi izleyip neyi izlemeyeceğine kendisi karar versin'' diye konuştu. -''KENDİMİ MEDYA PATRONU OLARAK GÖRÜYORUM''- CHP Grup Başkanvekili İnce, dünyanın 4 milyar 600 milyon yaşında olduğunu ifade ederek, bu süre içerisinde dünyayı tarım, sanayi ve iletişim-bilişim devrimlerinin değiştirdiğini söyledi. Her devriminin kendi ideolojisini de birlikte doğurduğuna işaret eden İnce, iletişim ve bilişim devriminin ideolojisinin demokrasi olduğunu söyledi. İnce, bu konularda yasak istemediklerini dile getirdi. ''Kendisini bir medya patronu olarak gördüğünü'' kaydeden İnce, Genel Kurulda 25 Aralıkta yaptığı konuşmanın, hiçbir gazete, televizyon ve köşe yazısında yer almadığını anlattı. İnce, bu konuşmanın videosunu alarak, danışmanına, ''Bunu Facebook'a koyun, göreceksin çok iş yapacak'' dediğini ifade ederek, bu videonun, bir siyasetçi olarak izlenme rekoru kırdığını söyledi. İnce, ''Kendi medyanı kendin oluşturabiliyorsun. Bu internet sayesinde oluyor'' dedi.