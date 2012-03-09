İnternet tarayıcısı Chrome tarih oldu

T24 - Siber korsanlar, bugüne kadar güvenlik duvarı aşılamamış olan tek internet tarayıcısı Chrome’un bu unvanını tarihe gömdü.



Google’ın bu yıl altıncısı düzenlenen Pwn2own siber korsanlık yarışmasında, Windows 7 işletim sistemi kullanacak hackerlara, toplamda 1 milyon dolar ödül vaat edilmişti.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Kanada’da düzenlenen yarışmaya katılan Fransız Vupen grubu, Google Chrome'un bugüne dek aşılamayan güvenlik sistemini beş dakikadan kısa bir sürede yıkmayı başardı.

Siber korsanlar, geçtiğimiz yıl düzenlenen Pwn2own yarışmasında Safari ve Internet Explorer’ın güvenlik duvarını aşmayı başarmış, Chrome’a düzenlenen tüm saldırılar ise geri tepmişti. Vupen, Google’ın yarışmada en başarılı olacak gruplara vereceği para ödülü olan 60 bin doları da kazanmış oldu.

Bazı analistler ise Fransız grubun hükümetlere casusluk yazılımı satan bir şirket olduğunu ve güvenlik çevreleri tarafından şüpheyle karşılandığına dikkat çekti.

Vupen araştırma ekibinin başında yer alan Chaouki Bekrar, ZDNet’e yaptığı açıklamada, “Chrome’un alt edilemeyecek bir yazılım olmadığını göstermek istedik... Geçtiğimiz yıl, Chrome’un güvenliğinin aşılamaladığına dair sayısız haber gördük. Bu başarıya bu yıl ulaşmak istiyorduk” dedi.

Vupen, Pwn2own yarışmasının organizatörü ve sponsoru HP’nin Zero Day Initiative (ZDI) programı tarafından 32 puanla ödüllendirildi ve birinciliğini de neredeyse garantiledi. Yarışma, Google’ın vaat ettiği toplam bir milyon dolar ödüle ulaşılıncaya kadar devam edecek.

Nasıl başardılar?

Vupen, Chrome’un güvenlik duvarını yıkmak için, tarayıcının bugüne dek fark edilmemiş iki zayıf noktasından yararlandı. Chrome, sahip olduğu “sandbox” güvenlik sistemi sayesinde, bulunduğu bilgisayardaki işletim sisteminden kendini izole ederek çalışabiliyor. Böylece, siber korsanlar bilgisayarın kontrolünü ele geçirse de Chrome’a sızamıyorlar.

Vupen, iki “böcek” kullanarak, Chrome’u hem kod uygulamasıyla hem de sandbox sistemini deşifre ederek alt etti. Böceklerden biri, Chrome’un kötü yazılımlara karşı koruyucu izolasyon sisteminden (sandbox) çıkış noktası bularak, tıpkı işletim sistemini ele geçirdiği gibi tarayıcı da ele geçirmeyi başardı.

Altı hafta çalıştılar

Bekrar, ekibinin Pwn2own öncesinde Chrome’un hassas noktalarını bulmak için altı hafta çalıştığını söyledi. Vupen, bu süre boyunca Mozilla Firefox ve Internet Explorer’a saldırmak için de yeni yöntemler bulduklarını belirtti.

Fransız hacker, “Sandbox sistemini aşarak tüm güvenlik duvarlarını yıkmak çok kolay bir iş değil... Şunu söyleyebilirim ki Chrome karşımıza bugüne dek çıkan en güçlü tarayıcı” dedi.

Vupen, Chrome sandbox hakkında elde ettikleri bilgilerin saklı tutulacağını ve sadece müşterilerine sunulacağını ifade etti.

Beyaz hackerlara davet

Google Chrome güvenlik ekibinden Chris Evans ve Justin Schuh, Pwn2own yarışması öncesinde, “Chrome güvenlik duvarının aşılmasının, daha iyi sistemler geliştirilmesi için gerekli olduğunu ve beyaz korsanların kendilerini geliştirebilmeleri adına ödül miktarını artırdıklarını” belirtmişti.

Google, Microsoft ve Facebook gibi şirketlerin, hackerlarla çalışarak güvenlik sistemlerinin seviyelerini yükseltmeye çalıştıkları biliniyor. Goole, Pwn2own yarışmasının bu amacı taşıdığını önceden belirtmişti.

Google, Vupen’ın başarısından etkilendiklerini belirtti. Justin Schuh, “Etkileyici bir saldırıydı... Chrome’un nasıl çalıştığına dair derin bilgileri ortaya koydu. Çok zor bir iş başardılar ve bu yüzden onlara 60 bin dolar vereceğiz” dediler.

Google Güvenlik Ekibi, Chrome’un açıklarına yama yapmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.