İnternet tanışıklığı eşcinsel çıkınca gasp ettiler

İnternette tanıştıkları ve kadın zannettikleri kişinin eş cinsel bir erkek çıkması üzerine gasp ettikleri ileri sürülen üç kişiden biri yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kartal'da Polis Merkezi'ne başvuran 32 yaşındaki S.T, üç kişi tarafından bıçakla tehdit edilerek dövülüp üzerindeki 25 TL ile cep telefonunun gasp edildiğini öne sürerek şikayette bulundu.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Kartal'da belirledikleri bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu şikayette bulunan S.T'yi dövdükleri ve bıçak tehdidiyle gasp ettikleri öne sürülen kişilerden Ö.A. (23) gözaltına alındı.



Ö.A'nın, internette bir sohbet odasında, "Leyla" rumuzlu bir kadınla sohbet ettiği ve bu kişi kişiyle buluşmak için randevulaştığı, buluşmaya arkadaşları E.O. (24) ve O.Ö. (22) ile gittiği, buluşmaya gelen S.T'nin eş cinsel bir erkek çıkması üzerine sinirlendikleri ve bu kişiyi döverek parasını gasp ettiklerinin belirlendiği bildirildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Ö.A. Kartal Adliyesi'ne sevk edilirken, diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

