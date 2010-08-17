-''İNTERNET'' SORUŞTURMASINDA 1 YÜZBAŞI SERBEST İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir yüzbaşı serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen muvazzaf askerlerden yüzbaşı M.U'nun ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, M.U. hakkında hafta sonu çıkartılan yakalama emrinin kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama emrini kaldırması üzerine yüzbaşı M.U. serbest kaldı. Adliyeye getirilen 3 albayın savcılık sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.