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İNTERNET SORUŞTURMASINA GELMEYENE YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILACAK İSTANBUL (A.A) 

05 Ağustos 2010 14:46

-İNTERNET SORUŞTURMASINA GELMEYENE YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILACAK İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılanların, savcılıkça belirtilen sürede gelmemeleri durumunda yasal prosedür gereği haklarında yakalama emri çıkartılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin, savcılığa güvenlik birimleri aracılığıyla çağrılması kararına uyulmaması durumunda yasal prosedür uygulanacak. Buna göre, gerekirse savcılık tarafından mahkemeden yakalama emri çıkartılması istenecek. İfade vermeleri için çağrılan kişilerden bazıları için savcılıkça belirlenen sürenin bugün, bazıları için ise yarın dolacağı öğrenildi.  Bu arada, 19 kişiden bazılarının yurt dışında olmaları nedeniyle savcılığa mazeret bildirdikleri kaydedildi.

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