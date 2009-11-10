İnternet sitesi andıcının emri bulunamadı

T24 - İkinci ihbar mektubuyla ortaya çıkan internet siteleri andıcıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nın 2000 yılını referans gösterdiği direktife Başbakanlık arşivlerinde rastlanmadı.

Taraf gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın “Direktif 2000 yılına aittir. Söz konusu internet siteleri, 2007 Tarihli 5651 Sayılı Yasaya uyum sağlamak maksadıyla yeniden düzenlenmiş ve daha sonra tümüyle iptal edilmiştir” açıklaması üzerine arşivlerini cumartesi günü tekrar kontrol eden Başbakanlık görevlileri, direktif belgesine rastlamadı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı’ndan 2000 yılındaki belgenin tarih ve sayı numarasını istedi.



Başbakanlık arşivinde tüm belgeler kayıt altında tutulduğu için Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelecek olan cevap yazısına göre, Adli Müşavir Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu’nun yaptığı açıklamanın doğru olup olmadığı ortaya çıkacak.



‘Direktifi Ecevit verdi’ demişlerdi

Hatırlanacağı gibi “AKP ve Fettullah Güleni Bitirme Planı” olarak bilinen “İrticayla Mücadele Eylem Planı”nın aslını Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara gönderen meçhul subay, ardından ikinci bir ihbar mektubunu basın mensuplarına ve savcılara göndermişti. Bu ihbar mektubunda, Genelkurmay Başkanlığı’nın psikolojik harekat yapmak üzere internet siteleri açtığı, bazı siteleri de takip ettiği ortaya çıkmıştı. Bu ihbar mektubunun kamuoyuna yansıması üzerine, geçen cuma günü konu Genelkurmay basın bilgilendirme toplantısında gündeme geldi. Genelkurmay Adli Müşaviri Çubuklu, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Başbakanlık’ın ilgili plan ve direktifleri çerçevesinde irticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleri bulunmaktadır” dedi ve andıcın varlığını kabul etti. :



Başbakanlık direktife rastlamadı

Ancak, Başbakanlığın yaptığı araştırmada AKP döneminde böyle bir direktif verilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı’ndan bilgi istenince, bu kez Genelkurmay tarafından cumartesi günü bir açıklama daha yapıldı. Yazılı açıklamada direktifin 2000 yılına ait olduğu, 2007 Tarihli 5651 Sayılı Yasaya uyum sağlamak maksadıyla yeniden düzenlendiği ve daha sonra tümüyle iptal edildiği belirtildi. Bu açıklama üzerine tekrar arşivlerini kontrol eden Başbakanlık yetkilileri, arşivlerde 2000 yılındaki direktife rastlamadı. Ardından da aynı gün Genelkurmay Başkanlığı’na bir yazı yazılarak, 2000 yılında alındığı iddia edilen direktifin, tarih ve sayı numarası istendi.