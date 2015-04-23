İnternet şirketinden Alman İstihbaratı'na dava



DE-CIX, veri hacmi itibariyle dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktası'nı (İDN) işletiyor. Aralarında Telekom, Vodafone ve AT&T'in de bulunduğu hemen tüm hizmet sağlayıcılar şirketin müşterileri arasında yer alıyor. Frankfurt'taki İDN'de saniyede 3 terabit veri transferi sağlanıyor. İddiaya göre Alman dış istihbarat servisi Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) en geç 2009 yılından bu yana İDN üzerinden yürütülen telefon, chat ve e-posta haberleşmesini dinliyor.

Konuya "Süddeutsche Zeitung" gazetesi, Kuzey Almanya Radyo Televizyonu (NDR) ve Batı Almanya Radyo Televizyonu'nca (WDR) ortaklaşa hazırlanan haberde yer verildi. Habere göre, DE-CIX Denetim Kurulu Başkanı Klaus Landefeld konuyu önce Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi'ne taşıyacak. Buradan sonuç alınamadığı takdirde Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulacak. "BND'nin İnternet kullanıcılarını kitlesel ve nedensiz şekilde izlemesi", şikayete temel oluşturuyor. DE-CIX Başkanı Landefeld izlemenin yasadışı olduğunu vurguluyor.

'Dinlemeye temel oluşturan G-10 Yasası'

DE-CIX şirketi BND'nin dinleme faaliyetinin yasalara uygun olup olmadığının araştırılması için aylar önce bilirkişiler görevlendirdi. DE-CIX adına hukuki durumu inceleyen uzmanlar arasında Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Hans-Jürgen Papier de bulunuyor. Papier, Alman kamuoyunda mevcut düzenlemeleri eleştiren çıkışlarıyla tanınıyor. DE-CIX avukatlarının açacakları davada, dinlemeye esas olan ve kısaca "G-10 Yasası" olarak anılan düzenlemenin yeni iletişim araçlarını kapsamadığı ve çağdaş bir metin olmaktan uzak olduğuna dikkat çekecekleri belirtildi.

'BND'nin faaliyetleri meşru mu?'

Öte yandan Alman hükümeti BND'nin istihbarat yetkilerini düzenleyen yasayı değiştirme hazırlığına devam ediyor. BND'nin yurtdışında Alman vatandaşı olmayan kişilerin telefon ve e-posta iletişimini dinlemesi eleştiri konusu olmuştu. Konu, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) faaliyetlerini araştırmak üzere Federal Meclis'te kurulan araştırma komisyonunda da gündeme gelmiş, BND'nin sözkonusu çalışmalarının meşru olup olmadığı tartışılmıştı.

Almanya'da istihbarat alanında, BND dışında iç istihbaratla görevli Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve Askerî İstihbarat Servisi (MAD) olmak üzere toplam 3 kurum bulunuyor.